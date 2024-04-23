快訊／晃爆！花蓮凌晨「規模6地震連2次」 9萬人緊盯直播不睡了
花蓮地區從昨天就不斷發生地震，且間隔的時間從下午17時之後大幅度縮短，一個小時內地震超過10次以上！然而今（23）日凌晨2時26分，花蓮先是發生芮氏規模6.0的有感地震後，不到6分鐘，凌晨2時32分又發生規模6.3的地震，最大震度5弱，嚇到民眾完全不敢再睡，地震監控系統直播更是湧入超過9萬人熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
花蓮在昨天地震不斷後，今（23）日凌晨2時26分發生芮氏規模6.0有感地震，該起地震在花蓮縣政府南方29.9公里 ，位於台灣東部海域，地震深度10公里，最大震度為5弱；沒想到過了大約6分鐘，凌晨2時32分花蓮壽豐鄉又發生芮氏規模6.3的強震，國家警報大響，這次地震深度僅有5.5公里，屬於極淺層地震，直接把全台一票人都搖醒，連在台北、台南都有感。
不少人被搖醒之後，直接果斷不睡了，《NOWnews》記者第一時間打開YouTube「台灣地震監視地震速報直播」，發現線上人數最高衝破9萬人，不少人紛紛回應「傻眼....這地震到底是怎樣啊」、「我真的是不敢睡了」、「花蓮搖到還有人敢睡嗎？.....我是睡不著了」、「大家都是被搖醒的吧....真的好可怕」、「台北三級晃到不行，無法想像花蓮5級」。
而目前花蓮災情部分，2時26分的芮氏規模6.3的極淺層地震，造成花蓮統帥大樓、富凱大飯店傾斜倒塌，根據消防署指出，位在花蓮市中山路154號「富凱大飯店」傾斜，在0403大地震已判定紅單受損建物，停業中，暫無人員傷亡，民眾路過請小心不要隨意靠近；而統帥大樓救災單位也趕至現場確認，詳細頻繁地震原因、是否有人受困還有待釐清。