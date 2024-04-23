花蓮一夜震47次！水璉村民嚇壞跑出 老人深夜站路邊「不敢回家」
花蓮餘震不斷，根據中央氣象署資料，23日凌晨0時12分至4時10分，在半夜短短4小時內就發生47起有感餘震，且越來越接近陸地，其中以2時32分地震規模6.3最大，震央位置在花蓮縣壽豐鄉，不僅造成富凱飯店、統帥大樓倒塌，水璉當地村民也嚇壞跑出家中，不少老人深夜不敢回家，就站在路邊等地震停。
記者黃韻文／綜合報導
花蓮人深夜睡不安穩，凌晨2時32分規模6.3大地震後，依然餘震不斷，統計至23日凌晨4時10分，含主震已發生1059起有感餘震，北部、中部或許只是感受到「明顯搖晃」，但在花蓮當地，今凌晨最大震度達「5弱」，地震不斷一直來，嚇得當地人不敢待在家。
有民眾在臉書社團「花蓮同鄉會」發文求救：「水璉真的搖的很厲害，很多獨居老人不敢回家，到現在還都在路邊等著地震停。」水璉村位在台灣花蓮縣壽豐鄉，正是規模6.3地震的震央，今2時32分發生6.3地震，鹽寮、銅門、花蓮市震度都達「5弱」，水璉、磯崎、光復、秀林、太魯閣、和平、西林 、西寶最大震度4級，也難怪花蓮人一夜難眠。
該討論串立刻引起熱烈討論：「我就水璉人，沒有辦法睡，哭哭明天要上班」、「我媽臨時躲進廟裡不敢回家，什麼也沒帶」、「巡視一圈整個水璉村民都在外面，沒有人敢進家裡」、「那些老人寧願坐在空曠的馬路邊等著」、「壽豐台九這裡的震度不是搖和抖而已，是用撞擊的。」
花蓮凌晨2時26分、32分接連發生兩起規模6以上大地震，原先在0403地震已受損的統帥大樓、富凱大飯店，今（23）日深夜都被震倒傾斜，幸好富凱飯店早已停業、統帥大樓住戶之前也都全數撤離，花蓮縣消防局通報兩處皆無造成人員傷亡。