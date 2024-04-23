花蓮凌晨2起「規模6強震」！氣象署：都是0403餘震　嚴防豪雨致災

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由於地球屬於平衡系統，當一地失去平衡，就會在另一方進行應力調整，岩層沒辦法克服就會以地震的方式去達到平衡，意思就是0403地震後，餘震主要都在偏北部釋放能量，南側為了達到能量平衡，就會朝前陣子沒有明顯地震的「空白區」去釋放能量。
針對應力調整，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則用更具體化的方式形容，他說，當我們用兩根手指捏住大腿一部分的肉，周圍的肉會往中心集中，而更周邊、更遠的肉雖然不會有明顯皺褶或位移，但仍會跟著手指力道往中心偏移，這就是「應力調整」基本的概念。
吳健富提及，以昨日和今日凌晨的地震位置判斷，排除並非新的地震序列，至於後續還會不會有大地震發生，他則強調「地震仍是無法預測」，不過0403這種大型地震，勢必需要很多餘震完成能量釋放和平衡，預計未來幾天甚至幾週，仍會有芮氏規模4或5以上的餘震出現。
據氣象署地震測報中心資料，截至23日上午4時10分，0403花蓮地震序列已有1053起地震，其中規模6以上5起、規模5以上53起，共計255起「顯著有感地震」、804起「小區域有感地震」，而今天上午兩起規模6.0、6.3的餘震，也是在0403主震發生兩小時內出現規模6以上餘震後，再次出現6以上地震。
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