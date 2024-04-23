台積電熊本廠日本工程師準時喊「我要下班了」　台灣同事超震驚

花蓮地震頻發！各大外媒持續關注　駐台記者：門窗作響、一直搖

▲花蓮23日凌晨2點多發生規模6.3地震，造成富凱大飯店傾斜。（圖／讀者提供）
▲花蓮23日凌晨2點多發生規模6.3地震，造成富凱大飯店傾斜。（圖／讀者提供）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

距離本月3日台灣花蓮發生芮氏規模7.2大地震，至今已將近3週，原本餘震似乎已有所趨緩，未料22日至23日凌晨，花蓮外海、花蓮壽豐鄉持續發生地震，雖然研判皆為0403大地震的餘震，但高頻率的搖晃，還是讓許多人一夜難眠，各大外媒也陸續跟進關注。

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▲多家知名外媒關注台灣東部22、23日頻繁發生的地震。（圖／擷取自美聯社、法新社、路透社）
▲多家知名外媒關注台灣東部22、23日頻繁發生的地震。（圖／擷取自美聯社、法新社、路透社）
《美聯社》報導，本月稍早台灣才發生25年來最強地震，隨後又發生數百次餘震，23日凌晨的規模甚至達到6，不過台灣對地震並不陌生，並由於出色的防震準備，地震對台灣這個「高科技島嶼」及其2300多萬居民造成的損失相對較小。

《路透社》則引述台灣氣象局表示，從週一晚間到週二凌晨，台灣東海岸發生了80多次地震，其中最強為芮氏規模6.3，部分地震連在首都台北都有感，建築物明顯搖晃，並引述花蓮消防部門指出，當地1家已於3日大地震受損且停止營運的飯店，在這波地震後出現傾斜，目前還沒有人員傷亡報告傳出。

《法新社》則採訪了目前人在台北市大安區的遊客博尼法西奧（Olivier Bonifacio），他表示洗手時突然感到頭暈，走進房間卻發現大樓在搖晃，還聽到桌子吱吱作響，讓他意識到原來是地震。《法新社》駐台記者聲稱，整個週一都能感覺到建築物在地震中搖晃，「浴室和窗戶的玻璃都發出噪音」。

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