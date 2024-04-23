賴清德新內閣人事陸續揭曉 沈富雄解析：最重要的是「這3部會」
準總統賴清德的新內閣名單陸續揭曉，今（23）日將迎來第五波新人事。對此，前立委沈富雄22日表示，「只有3個部會是關鍵的，是衛福部、勞動部、經濟部。」沈富雄並分析原因。
記者陳宜加／台北報導
沈富雄22日在廣播節目《POP大國民》中表示，「親愛的賴總統、卓院長，只有三個部會是關鍵的，是衛福部、勞動部、經濟部，一大堆都不重要」，沈富雄認為，「未來的部長我不相信是卓榮泰找的，我認為是賴清德找的，或是他們一起找的」，沈富雄指出，「經濟部就是郭智輝，這是管國營事業，既管能源又管核能，這個部長要配合總統，不是取得大家的共識，他的使命是要說服大家，郭智輝就是要負責，就把國營事業用你處裡崇越的方法來處理就對了。」
至於勞動部，沈富雄直言，「勞動部長何佩珊心中要有一個譜，勞動部長最重要的就是處理勞保年金的債務，如果沒辦法處理就不應該接著個部長。」
最後，針對衛福部，沈富雄強調，「邱泰源第一件事要處理的就是把護理人員找回來，因為全台灣有一半的護理人員，沒有在做護理工作，每一個護理人員加薪1萬5000元，我保證他們都回來，這個錢就是看要增加幾％健保費，專款專用給護理人員，這3個部要好好做的關鍵在此。」