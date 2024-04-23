沒有人是局外人！議員揭發虐童案　父驚見幼女被「最愛老師」霸凌

「馬習二會」雞同鴨講？最新民調：55%民眾認為無助改善兩岸關係

▲台灣民意基金會民調指出，55%民眾認為「馬習二會」無助改善兩岸關係。（圖／翻攝自央視新聞聯播）
▲台灣民意基金會民調指出，55%民眾認為「馬習二會」無助改善兩岸關係。（圖／翻攝自央視新聞聯播）

記者呂炯昌／台北報導

前總統馬英九4月10日與中國國家主席習近平在北京見面，舉行「馬習二會」。根據台灣民意基金會今（23）日公布民調，55.2%受訪者認為「馬習二會」無助於改善兩岸關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民意基金會今日公布「蔡英文總統八年執政的民意總結」民調報告，當詢問:「4月10日，前總統馬英九與中國國家主席習近平在北京見面，被稱為「馬習二會」。一般說來，您覺得「馬習二會」對改善當前兩岸關係，有沒有幫助?」結果發現：9.4%非常有幫助，26.8%還算有幫助，25.9%不太有幫助，29.3%一點也沒幫助， 5.7%沒意見，2.8%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中， 三成六覺得「馬習二會」對改善當前兩岸關係是有幫助的，但有五成五覺得沒有幫助。 這項發現傳達了一個訊息，那就是，絕大多數國人並不期待前總統馬英九的大陸行能改善兩岸關係。

本次民調訪問期間是2024年4月15至17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-frame random sampling)，市話佔 70%，手機佔30%。有效樣本1084人，市話755人，手機329人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、 年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲台灣民意基金會公布「蔡英文總統八年執政的民意總結」民調報告。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會公布「蔡英文總統八年執政的民意總結」民調報告。（圖／台灣民意基金會提供）

暌違9年馬習再見面！陸委會：遺憾馬英九未公開捍衛主權

餘震不斷市民難眠！蔣萬安：要求建管處今日完成紅黃單建物巡查

柯文哲喊「北流案」加油　蔣萬安：過去這一年解決很多問題

北流1.9億爭議款案遭監院糾正　柯文哲喊話：蔣萬安加油

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞