「馬習二會」雞同鴨講？最新民調：55%民眾認為無助改善兩岸關係
前總統馬英九4月10日與中國國家主席習近平在北京見面，舉行「馬習二會」。根據台灣民意基金會今（23）日公布民調，55.2%受訪者認為「馬習二會」無助於改善兩岸關係。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民意基金會今日公布「蔡英文總統八年執政的民意總結」民調報告，當詢問:「4月10日，前總統馬英九與中國國家主席習近平在北京見面，被稱為「馬習二會」。一般說來，您覺得「馬習二會」對改善當前兩岸關係，有沒有幫助?」結果發現：9.4%非常有幫助，26.8%還算有幫助，25.9%不太有幫助，29.3%一點也沒幫助， 5.7%沒意見，2.8%不知道、拒答。
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中， 三成六覺得「馬習二會」對改善當前兩岸關係是有幫助的，但有五成五覺得沒有幫助。 這項發現傳達了一個訊息，那就是，絕大多數國人並不期待前總統馬英九的大陸行能改善兩岸關係。
本次民調訪問期間是2024年4月15至17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-frame random sampling)，市話佔 70%，手機佔30%。有效樣本1084人，市話755人，手機329人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、 年齡及教育程度加權，以符合母體結構。