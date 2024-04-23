華航馬拉松10/12開跑！半馬組冠軍送商務艙機票 價值超過百萬
▲華航馬拉松10/12開跑！半馬組冠軍送商務艙機票，價值超過百萬，還有星光派對。（圖／華航提供）
記者
吳政紘/綜合報導
2024-04-23 08:40:24
首屆
「華航馬拉松」星光夜跑將於今年 10 月 12 日星期六於台北大佳河濱公園盛大開跑！這場獨創的夜跑活動將結合 音樂與市集，打造一場璀璨的星光派對， 讓參與者在奔跑中享受音樂與熱鬧氛圍。華航馬拉松於22日開放報名，包括半程（21K）馬拉松組、健康樂跑（10K） 組及親子休閒（5K）組，名額有限，有興趣的民眾可於 6 月 23 日前把握機會報名參加。 華航首度舉辦路跑活動，半馬組冠軍將可獨得區域線不限航點商務艙機票乙張， 賽事個人獎金最高 3 萬元，賽事跑者還可獲得華航網站最高 93 折購票優惠碼，豐富獎項價值超過新台幣百萬元。
華航為響應世界地球日，特別宣布這場馬拉松賽事的開跑， 並由華航資深副總經理陳奕傑與交通部觀光署國際組組長黃易成、 台北市政府觀傳局局長王秋冬及體育局局長王泓翔共同主持啟動儀式 。華航贊助的各領域體育好手也到場支持， 包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎、， 體壇新秀羽球冠軍「左手重砲」林俊易與短道競速滑冰金牌「 滑冰精靈」黃芊華，以及職籃桃園璞園領航猿球員李家慷 為華航活動站台並推廣運動生活。2024 華航馬拉松邀請海內外跑者及喜愛運動的民眾共襄盛舉，即刻開跑， 夢想起飛，Go running Go flying。 ▲華航贊助的各領域體育好手也到場支持，包括極地超馬好手陳彥博、瑞星韻律體操協會創辦人瑞莎、體壇新秀羽球冠軍「左手重砲」林俊易與短道競速滑冰金牌「滑冰精靈」黃芊華，以及職籃桃園璞園領航猿球員李家慷，為華航活動站台並推廣運動生活。2024 華航馬拉松邀請海內外跑者及喜愛運動的民眾共襄盛舉。（圖／華航提供） 跑步抽百萬機票獎金 會員獨享最高萬哩回饋
華航馬拉松為鼓勵民眾踴躍報名，提供華夏會員專屬好「哩」，
報名完賽會員最高可獲贈 2,100 哩，加碼再抽最高 1 萬哩回饋；會員亦可使用哩程全額折抵報名費用，額滿為止； 刷中國信託華航聯名卡享報名費最高 85 折優惠，中信卡 95 折優惠。同時為感謝熱情參賽的跑者，華航提供長程線不限航點豪華 商務艙/豪華經濟艙、區域線不限航點商務艙/經濟艙等多張機票抽 獎，半馬組冠軍將可獨得區域線不限航點商務艙機票乙張， 賽事個人獎金最高 3 萬元，賽事跑者還可獲得華航網站最高 93 折購票優惠碼，豐富獎項價值超過新台幣百萬元。此外， 為落實永續理念，賽事周邊產品將使用環保材質， 設計美觀與實用兼具的完賽紀念禮，包含獎牌、毛巾、 賽服及旅行袋等，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。
華航致力推動全民樂活運動，首度於夜間舉辦星光夜跑活動，
與音樂派對、趣味市集串聯，開創國內馬拉松新風格。10 月 12 日星光派對除邀請金曲天團宇宙人、人氣創作歌手 9m88，還有超嗨 DJ 秀及搖滾小提琴等輪番表演，並集結數十家特色攤位， 打造適合全齡同樂的運動嘉年華，讓馬拉松不只是路跑， 更是娛樂性十足的健康新生活運動。 華航深耕企業永續，透過實際行動發揮正面影響力，持續推動各項 ESG （環境保護、社會責任和公司治理）作為，重視台灣體育發展， ▲2024 華航馬拉松邀請海內外跑者及喜愛運動的民眾共襄盛舉。（圖／華航提供） 長期贊助台灣本土球隊及體育選手，培養體壇新星， 定期舉辦公益運動營，拋磚引玉扶植學童體能發展。 華航馬拉松連結世界地球日發布賽事資訊， 擴大落實企業永續發展的願景與責任，以全民運動回饋社會。 ▲首屆「華航馬拉松」星光夜跑將於10月12日星期六於台北大佳河濱公園盛大開跑，豐富物資跟賽服亮相。（圖／華航提供） 活動詳情請參考華航馬拉松報名網址： https:// irunner.biji.co/CIMarathon2024 更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「 NOW運動 」粉絲專頁