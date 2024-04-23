遭爆喬利息！徐巧芯秀截圖挨轟自導自演 黃帝穎：2文件即可證明
國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案，風波不斷延燒，徐巧芯甚至遭到輿論反撲。她近日遭爆擔任台北市議員期間，曾幫大姑、婆婆處理利息等爭議，雖公開婆婆與行員的Line對話截圖自清，卻因內容被外界認為太過刻意，抨擊徐巧芯自導自演。對此，律師黃帝穎昨（22）日呼籲，徐巧芯拿出「2項文件」即可釋疑，丟一份誰都能假造的對話截圖，只會凸顯更多疑點而已。
記者陳宜加／台北報導
黃帝穎22日晚間在臉書發文表示，徐巧芯20日對外公開的的對話截圖，根本無法證明貸款及利息疑雲，結果反成政治評論員溫朗東又一個笑柄，「因為徐巧芯婆婆2000萬貸款金流是流向詐騙嫌犯公司，徐巧芯又自稱幫忙利息部分，因此實務上偵辦詐欺洗錢案，當然要釐清金流來源，查明貸款與利息有無異常！釐清徐巧芯及其婆婆是單純受害者或是詐騙集團金主！」
黃帝穎指出，其實徐巧芯打從一開始拿出擔保品的鑑價或估價證明、載明利息的銀行貸款契約書就好，這2項文件怎麼樣都比對話截圖有證據價值，前者可以證明「沒有因為是台北市議員家屬，而有超貸」，後者可證明「沒有因為台北市議員家屬，而取得遠低於行情的優惠利息。」
黃帝穎說，「以上2項文件才是證據，截圖不只無法證明，反而因為粗糙的對話問答，凸顯更多疑點。」