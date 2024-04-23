新加坡夫妻來台因地震失聯！家屬仍不放棄 在臉書求網友提供線索
台灣花蓮縣4月3日發生7.2級強震，震源深度為15.5公里，震央位於台灣東部海域。此地震已造成17人身亡，兩名在地震時可能處於砂卡礑步行約1.5公里處的五間屋或1.8公里處的大水管附近的新加坡夫婦仍下落不明。家屬們仍不放棄搜救的信念，21日透過在當地義務協助救難的54歲民眾王先生於臉書發文，希望能透過社群平台的力量來獲得更多失聯夫妻的線索。
國際中心賴正琳／綜合報導
失聯夫妻的家屬透過王先生在「花蓮地震救災即時資訊」臉書專頁發文請求民眾提供線索，以便之後道路搶通後，縮小搜索範圍。貼文寫道：「目前已是第19天了，儘管救援人員奮力拼搏，仍沒有找到他們。我們和年邁的父母都很難過。我們呼籲當天在路上的每個人或認識的人透過這個Facebook 專頁與家人聯繫。」
「我們希望知道地震發生時您在砂卡瑤（礑）步道的哪個位置，有看到他們嗎，以及請您幫忙檢查您的所有照片和影片，看看他們是否被您偶然拍攝到。」貼文中也附上了夫妻的照片，家屬的電郵聯繫方式和兩張新聞報導畫面，家屬希望曾在太魯閣公園出現的遊客能提供線索。
台灣花蓮縣從昨（22）日晚間起不斷發生地震，最大規模達6.3，原本已列危樓的富凱飯店、統帥大樓也在地震中傾斜，花蓮縣政府發布訊息指出，因應地震不斷發生，今（23）日停班停課。