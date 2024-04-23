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Anthony Edwards好表現「喬神」也關注！Jordan：那個傢伙很特別

▲22歲的灰狼當家球星Anthony Edwards，季後賽首戰就攻下33分，他的好表現就連「喬神」Michael Jordan也注意到了。（圖／美聯社／達志影像）
▲22歲的灰狼當家球星Anthony Edwards，季後賽首戰就攻下33分，他的好表現就連「喬神」Michael Jordan也注意到了。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

Edwards好表現連「喬神」也關注！美國職籃NBA明尼蘇達灰狼隊當家球星「蟻人」Anthony Edwards，21日季後賽首戰面對到首輪對手太陽，他全場22投13中，狂砍33分9籃板6助攻，幫助球隊最終以120:95收下勝利，Anthony Edwards無疑是場上表現最耀眼的球星，如今就連Michael Jordan也表示，「那個傢伙很特別。」

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根據美媒《ESPN》的球評Stephen A. Smith在「First Take」節目上表示，他週末時曾打電話給Michael Jordan，詢問他是否看過Anthony Edwards本場比賽的表現，Jordan對此則是表示，「那個傢伙很特別，這是毫無疑問的。」

當然，兩人之間當然還有一段不小的差距，不過由於出色的身體素質，與在場上驚人的得分爆發力，也讓許多人將現年年僅22歲的Anthony Edwards，拿來與Michael Jordan做比較，認為他會是下一個主宰聯盟的新星。

談到被稱為是「下一個喬丹」，Anthony Edwards過去受訪時則是謙虛表示，「我只希望大家別再這麼說了，因為他(Michael Jordan）是史上最偉大的籃球員，我還差得遠。」不過他仍舊展現強大企圖心，被問到如果和Jordan在同個年代打球，會被他守死嗎？Edwards則是回答到：「當然不可能！」

Anthony Edwards小檔案：

綽號別稱：蟻人

出生日期：2001年8月5日（22歲）

出生地點：喬治亞州亞特蘭大

身高體重：193公分、102公斤

場上位置：得分後衛

選秀順位：2020年NBA選秀首輪第1順位

合約總值：與灰狼簽下5年新秀頂薪延長合約，合約總值最多可達2.6億美元(合台幣84.8億元)。

（以上資訊來自：NOWnews整理彙整）

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