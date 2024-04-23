台積電庇護？美商務長自稱晶片技術遠超中國：「我們」包含台灣

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根據《CBS》報導，該節目主持人史塔爾（Lesley Stahl）問雷蒙多，有關華為去年推出Mate 60 Pro手機一事，是否彰顯中國晶片研製達到高水平時，雷蒙多認為，華為手機使用的晶片，恰恰顯示出美國的出口管制措施「已經發揮作用」。
雷蒙多進一步說到，中國晶片落後美國多年，美國擁有全球最先進的半導體，但中國沒有，所以美國在創新方面已經超越中國，而當
史塔爾追問「我們」是否指（包括）台灣時，雷蒙多回答：「可以這麼說。」
雷蒙多解釋，美國確實希望在大多數商品和服務領域，能與中國進行貿易，但並不包含會影響到國家安全的技術，儘管高端晶片也會運用在一些消費性產品，但它們亦是構成核武和監視系統的元件之一：「我們知道他們想要用這些晶片和我們的先進技術，來推進他們的軍事發展。」
有鑑於台灣雖擁有出色的半導體產業，但面對中國動輒威脅，讓生產全球9成最先進晶片的台灣面臨風險，雷蒙多坦言，這點對美國而言也是一樣：「這是個問題，也是個風險，讓我們變得脆弱。」
所以，雷蒙多希望能減少對其他國家的依賴，將更多就業和製造業機會帶回美國，也積極提供高科技企業赴美國設廠的補助，直言：「中國每天都在思考如何繞過我們的法規，我們每天都必須變得更加嚴格和積極。」