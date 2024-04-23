地震半夜來「拒當國家級邊緣人」！網推2款APP超神：黃金逃跑15秒

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「所以你是很想要被警報吵醒是不是啦！」、「台北是晃啊，但震度就沒有達到當然不會發布啊」、「台北的話只有3級震度而已啊，沒收到表示相對安全，應該要感到高興」、「其實我也是覺得怕怕的，要是真的有大地震才發現自己是國家級邊緣人，也是來不及了」。
網友最推薦兩款「地震APP」！地震還沒到就先通知 黃金逃跑15秒超有效
然而在眾多留言當中，有人認為如果害怕成為「國家級邊緣人」的話，可以下載APP「KNY台灣天氣地震速報」，確實會在地震來襲之前就會響，從逃跑到地震剛開始搖晃時，至少會有10至15秒的逃跑、避難時間，不過該APP目前僅支援「安卓系統手機」。
至於如果你是iOS系統的iPhone，就可以下載APP「台灣地震速報」，同時也是會提早發送通知的軟體，不少果粉用過也表示「會提早發提醒真的有夠好用」、「提早先提醒，多那十秒就可以做好防護的動作了！非常推薦」。
國家級警報發送標準別搞錯了！回看23日凌晨地震「震度對比」
事實上，根據現行規定，當地震規模達到5以上、且區域震度4級以上時，氣象署就會針對該區域發布國家級警報，然而看了一下今天凌晨2時26分以及凌晨2時32分的兩起地震，芮氏規模都達到5以上，不過仔細看最大震度，台北民眾雖然也搖晃蠻大，但最大震度只有3級，還未達國家級警報的發送標準。
總結來說，如果擔心自己在地震來襲時成為「國家級邊緣人」或者手機故障，不如在手機內加裝網友所推薦的兩款APP，如果是用電腦的上班族，也可以開著台灣地震監視（地震速報、強震即時警報）的直播，可以在地震15秒前就能知道有地震來襲，讓自己有時間做好防護措施。
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