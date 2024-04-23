花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

地震半夜來「拒當國家級邊緣人」！網推2款APP超神：黃金逃跑15秒

▲有網友討論「地震為什麼都收不到警報啊？明明搖得非常大啊？」結果貼文引起熱烈討論，不少人都推薦兩款APP。（示意圖/NOWnews攝影中心）
▲有網友討論「地震為什麼都收不到警報啊？明明搖得非常大啊？」結果貼文引起熱烈討論，不少人都推薦兩款APP。（示意圖/NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

從0403花蓮強震過後，已經許久沒有較大餘震發生，不過從昨（22）日至今，餘震發生不間斷，且規模也突破過去兩週的紀錄，今（23）日凌晨花蓮更是發生兩起芮氏規模6以上的地震，搖到不僅花蓮人不能睡，包括北部、南部民眾都有感。然而就有網友討論「地震為什麼都收不到警報啊？明明搖得非常大啊？」貼文引起廣大迴響，不少人都直呼：「國家級邊緣人集合」。

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一名網友在PTT貼文指出「今天凌晨發生了好多次地震，結果一整個晚上沒有收到任何的地震警報，一天搖這麼多次都沒有收到警報，這是正常的嗎？」、「看花蓮有很多人被警報吵到根本睡不著，但我台北也是晃到根本睡不著好嗎？然後都沒有任何的警報，有人也是這樣嗎？」

▲花蓮凌晨開始就不斷地震，在地人手機不斷收到國家級警報，一個晚上整整有三頁之多。（圖/報廢1公社）
▲花蓮凌晨開始就不斷地震，在地人手機不斷收到國家級警報，一個晚上整整有三頁之多。（圖/爆廢1公社）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「所以你是很想要被警報吵醒是不是啦！」、「台北是晃啊，但震度就沒有達到當然不會發布啊」、「台北的話只有3級震度而已啊，沒收到表示相對安全，應該要感到高興」、「其實我也是覺得怕怕的，要是真的有大地震才發現自己是國家級邊緣人，也是來不及了」。

網友最推薦兩款「地震APP」！地震還沒到就先通知　黃金逃跑15秒超有效

然而在眾多留言當中，有人認為如果害怕成為「國家級邊緣人」的話，可以下載APP「KNY台灣天氣地震速報」，確實會在地震來襲之前就會響，從逃跑到地震剛開始搖晃時，至少會有10至15秒的逃跑、避難時間，不過該APP目前僅支援「安卓系統手機」。

至於如果你是iOS系統的iPhone，就可以下載APP「台灣地震速報」，同時也是會提早發送通知的軟體，不少果粉用過也表示「會提早發提醒真的有夠好用」、「提早先提醒，多那十秒就可以做好防護的動作了！非常推薦」。

▲安卓手機可以下載「KNY地震預報」，而iPhone用戶則可以下載「台灣地震速報」APP，兩者都會在地震來之前提醒。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲安卓手機可以下載「KNY台灣天氣地震速報（左）」，而iPhone用戶則可以下載「台灣地震速報（右）」APP，兩者都會在地震來之前提醒。（圖/翻攝APP畫面）
國家級警報發送標準別搞錯了！回看23日凌晨地震「震度對比」

事實上，根據現行規定，當地震規模達到5以上、且區域震度4級以上時，氣象署就會針對該區域發布國家級警報，然而看了一下今天凌晨2時26分以及凌晨2時32分的兩起地震，芮氏規模都達到5以上，不過仔細看最大震度，台北民眾雖然也搖晃蠻大，但最大震度只有3級，還未達國家級警報的發送標準。

總結來說，如果擔心自己在地震來襲時成為「國家級邊緣人」或者手機故障，不如在手機內加裝網友所推薦的兩款APP，如果是用電腦的上班族，也可以開著台灣地震監視（地震速報、強震即時警報）的直播，可以在地震15秒前就能知道有地震來襲，讓自己有時間做好防護措施。

▲4月23日2時32分發生顯著有感地震，震央位置在花蓮縣壽豐鄉，芮氏規模6.3。（圖／中央氣象署）
▲4月23日2時32分發生顯著有感地震，北部、南部多地雖然也有明顯搖晃，但因震度不到4級，不符合發布國家級警報標準。（圖／中央氣象署）

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