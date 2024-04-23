4/23武財神生日快樂！拜拜供品、禁忌懶人包　補財庫把握大好吉時

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供品準備：準備三牲、酒三杯（或茶三杯）、水果、鮮花、餅乾、糖果、發糕（象徵升官發財）、湯圓（象徵團圓美滿）和蘿蔔糕（象徵好采頭）等供品，水果可準備橘子、金桔、鳳梨、香蕉等有吉祥寓意的水果
金紙準備：準備壽金、刈金、五路財神金，如果不會分辨的話，直接到金紙店，告訴店家是要祝賀天官武財神聖誕拜拜用的金紙就可以了。
🟡拜財神爺禁忌
不能拜豬肉，因傳聞武財神爺跟回教有淵源，所以不能拜豬肉，要用其他的肉品來代替。再加上財神喜歡甜食，建議避開鹹、酸、苦、澀的零食、水果，供品請以甜食為主喔！
🟡武財神生日補財庫
補財庫記得要寫疏文，疏文需寫上自己的姓名、居住地址、農曆出生年月日時，若有不懂的地方可直接詢問廟方人員，因為疏文就像是祈願書，焚化後，天官武財神、三官大帝與諸神才能替信眾消災解厄、植福進財，填錯資料就有可能浪費了一次機會。
寫完疏文後，就可以開始拜拜，廟內的每位神明都一定要拜，不能只拜特定神明，更別忘了報上自己的名字、生辰、居住地址；全部的神明都拜過後，再回到武財神前，將疏文上的一字一句唸出，唸完後再焚化疏文和金紙，離開廟宇前，可向神明祈求財神符，或是將原有的財神符重新過火。
🟡武財神生日求財小秘訣
祭拜天官武財神時，可先準備三個金幣（50元硬幣），一個放在牲禮中雞的嘴巴裡，象徵「起家財」；一個放在魚的嘴巴裡，象徵「年年有餘」；一個放在豬肉上，象徵「油水（利益）很多」。拜拜後，記得跟天官武財神求香灰，回到家，準備一鍋陰陽水（一半熱水、一半冷水），並將金幣和香灰投入水中後將水燒開，這就是自製的發財水，可放在家中或是公司的財位，吸納更多財氣進來。