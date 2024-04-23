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股東紀念品「今年中鋼風采被搶」！股民抓新亮點超意外：組合技？

▲中鋼日前公布今年度的股東紀念品，是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。（圖/中鋼提供）
▲中鋼日前公布今年度的股東紀念品，是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。（圖/中鋼提供）

記者張嘉哲/綜合報導

中鋼股東紀念品今年不是最大亮點了！時序來到4月下旬，各家上市櫃公司也陸續公布股東會時間以及一年一度的股東紀念品，然而過去總是佔盡版面以及話題度的「中鋼」，因為往往股東紀念品都非常實用且設計感優良，被股民笑稱是「鋼鐵業耽誤的紀念品商」。然而今年最大話題度不是落在中鋼身上，而是不少人發現，今年有幾家上市櫃公司提供的股東紀念品，「感覺上非常像在互補一樣，莫名其妙可以形成一個公園野餐、露營套組」，引起許多股民討論。

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近日中信金宣布今年公司股東常會紀念品，是「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，由於實用度非常的高，而且零股股東也可以領取，因此引起廣大討論，不少人在PTT留言表示「哇靠！中信送碗，這跟其他家組合起來不就露營組？不要騙我沒講好欸」、「大家是一起講好要推出公園野餐組？還是要露營組？怎麼那麼剛好啦」。

「今年股東紀念品最大亮點」超爆笑！股民懷疑各家有講好

中鋼日前公開了自家今年的股東紀念品，就是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，強調是戶內外都可以使用的生活良品，對於家裡有在下廚的股民來說，實用度可以說非常高，但也有不少沒在做菜的民眾認為只有特定族群才有實用度，自己領回家沒在煮菜也是擺著裝飾。

▲中鋼日前公布今年度的股東紀念品，是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。（圖/中鋼提供）
▲中鋼日前公布今年度的股東紀念品，是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組。（圖/中鋼提供）
有更多網友意外發現，今年的股東紀念品將幾家組合再一起之後，可以變成「公園野餐套組」或者「露營套組」，像是開發金的「經典野餐墊」、永豐金「露營豐收椅」、長榮「輕柔薄毯」、康和證「強化餐盤組」、中信金「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，甚至是露營最需要用的中鋼「多功能不鏽鋼砧板組」都一應俱全，如果全部領齊，完全可以直接出發去野餐或者露營。

不少人笑翻表示「有沒有哪一家今年是鍋子還是帳篷的，真的是露營套組」、「這幾家公司根本私底下偷偷講好吧哈哈哈哈哈哈，怎麼會這麼剛好可以組在一起，而且還有同樣的地方可用」、「過幾天如果有人說我今年送鍋子，我就能確定大家是講好使出組合技」、「好好笑，大家怎麼發現這層關係的，領完真的可以直接去露營」。

▲近年來台灣掀起一陣露營風潮，就有網友好奇詢問「為何露營越來越流行了？」而引起眾人點出爆紅關鍵。（示意圖／翻攝pixabay）
▲各大股民發現今年的股東紀念品，多家領一領湊在一起之後，可以變成一個「露營」或者「公園野餐」套組。（示意圖／翻攝pixabay）
股東紀念品領取規則各家不同！查詢網站一次看

然而，每一家的股東紀念品能夠領取的資格以及規則都不太相同，最重要的就是想要領取股東紀念品，就必須在「最後過戶日」成為該公司股東，而包括股東會的「開會通知」、「最後過戶日是何時」、「注意事項」、「紀念品領取資格」都會放到「公開資訊觀測站」的網站上面。

《NOWnews》記者實際查詢最新公布的「中信金」股東會資料，上面就有清楚寫下「股東持股不限股數，均予發放紀念品」，意即即便是零股的股民也可以拿到今年的「不銹鋼雙層隔熱多功能碗」，而股東會舉辦的時間6月14日。仔細看中信金的「最後過戶日期」已經超過時間，今年還沒有持股的民眾，就不能領到這樣紀念品，股民們可以善加利用「公開資訊觀測站」的網站做資料查詢，才不會損失自己的權益哦！

▲公開資訊觀測網上都會放上各家的上市櫃公司的資料，像是最近的股東會注意事項公告。（圖/公開資訊觀測網）
▲「公開資訊觀測網」上面都會放各家的上市櫃公司的資料，像是最近的股東會注意事項公告。（圖/公開資訊觀測網）

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