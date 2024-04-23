股東紀念品「今年中鋼風采被搶」！股民抓新亮點超意外：組合技？

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「今年股東紀念品最大亮點」超爆笑！股民懷疑各家有講好
中鋼日前公開了自家今年的股東紀念品，就是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，強調是戶內外都可以使用的生活良品，對於家裡有在下廚的股民來說，實用度可以說非常高，但也有不少沒在做菜的民眾認為只有特定族群才有實用度，自己領回家沒在煮菜也是擺著裝飾。
有更多網友意外發現，今年的股東紀念品將幾家組合再一起之後，可以變成「公園野餐套組」或者「露營套組」，像是開發金的「經典野餐墊」、永豐金「露營豐收椅」、長榮「輕柔薄毯」、康和證「強化餐盤組」、中信金「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，甚至是露營最需要用的中鋼「多功能不鏽鋼砧板組」都一應俱全，如果全部領齊，完全可以直接出發去野餐或者露營。
不少人笑翻表示「有沒有哪一家今年是鍋子還是帳篷的，真的是露營套組」、「這幾家公司根本私底下偷偷講好吧哈哈哈哈哈哈，怎麼會這麼剛好可以組在一起，而且還有同樣的地方可用」、「過幾天如果有人說我今年送鍋子，我就能確定大家是講好使出組合技」、「好好笑，大家怎麼發現這層關係的，領完真的可以直接去露營」。
股東紀念品領取規則各家不同！查詢網站一次看
然而，每一家的股東紀念品能夠領取的資格以及規則都不太相同，最重要的就是想要領取股東紀念品，就必須在「最後過戶日」成為該公司股東，而包括股東會的「開會通知」、「最後過戶日是何時」、「注意事項」、「紀念品領取資格」都會放到「公開資訊觀測站」的網站上面。
《NOWnews》記者實際查詢最新公布的「中信金」股東會資料，上面就有清楚寫下「股東持股不限股數，均予發放紀念品」，意即即便是零股的股民也可以拿到今年的「不銹鋼雙層隔熱多功能碗」，而股東會舉辦的時間6月14日。仔細看中信金的「最後過戶日期」已經超過時間，今年還沒有持股的民眾，就不能領到這樣紀念品，股民們可以善加利用「公開資訊觀測站」的網站做資料查詢，才不會損失自己的權益哦！