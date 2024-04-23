早餐店日賺2萬遭疑沒開發票 徐巧芯：歡迎檢舉！國稅局不會包庇
國民黨立委徐巧芯是早餐店家庭出身，他曾自爆家裡雖然沒有特別有錢，但每天也可賺2萬元左右。網紅四叉貓質疑徐巧芯家的早餐店沒有開發票。徐巧芯今（23）日回應，小吃店、早餐店是例外產業，如果看不懂法規也沒辦法，也歡迎去檢舉，相信民進黨政府的國稅局，不會特別包庇他。
記者何哲欣／台北報導
台北國稅局曾解釋表示，營業人核定使用或免用統一發票，並非以銷售額為唯一標準，仍得視其營業性質及營業規模而定。依稅法規定，所謂營業性質特殊的營業人，是供應大眾消費的豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒等店家。因此部分大眾飲食業者，可不受銷售額達20萬元須使用統一發票的限制，得免用統一發票。
不過國稅局說，並不是經營上述餐飲業就可免開統一發票，財政部仍有但書。國稅局官員表示，上述類型餐飲業者如果月營業額已達開立統一發票的標準，又符合下列5種情況，就必須開立統一發票：一、以連鎖或加盟方式經營。二、以電子系統設備管理座位、提供取餐單或號碼牌方式經營。三、透過網路銷售。四、以電子方式或收銀機開立收據、處理或管控帳務。五、依其營業狀況、商譽、季節性及其他情形，銷售額倍增，足以認定有使用統一發票能力。