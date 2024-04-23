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早餐店日賺2萬遭疑沒開發票　徐巧芯：歡迎檢舉！國稅局不會包庇

▲國民黨立委徐巧芯近日連家中已停業的早餐店也被質疑沒開發票可能違法。（圖／資料照片）
▲國民黨立委徐巧芯近日連家中已停業的早餐店也被質疑沒開發票可能違法。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

國民黨立委徐巧芯是早餐店家庭出身，他曾自爆家裡雖然沒有特別有錢，但每天也可賺2萬元左右。網紅四叉貓質疑徐巧芯家的早餐店沒有開發票。徐巧芯今（23）日回應，小吃店、早餐店是例外產業，如果看不懂法規也沒辦法，也歡迎去檢舉，相信民進黨政府的國稅局，不會特別包庇他。

台北國稅局曾解釋表示，營業人核定使用或免用統一發票，並非以銷售額為唯一標準，仍得視其營業性質及營業規模而定。依稅法規定，所謂營業性質特殊的營業人，是供應大眾消費的豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒等店家。因此部分大眾飲食業者，可不受銷售額達20萬元須使用統一發票的限制，得免用統一發票。

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不過國稅局說，並不是經營上述餐飲業就可免開統一發票，財政部仍有但書。國稅局官員表示，上述類型餐飲業者如果月營業額已達開立統一發票的標準，又符合下列5種情況，就必須開立統一發票：一、以連鎖或加盟方式經營。二、以電子系統設備管理座位、提供取餐單或號碼牌方式經營。三、透過網路銷售。四、以電子方式或收銀機開立收據、處理或管控帳務。五、依其營業狀況、商譽、季節性及其他情形，銷售額倍增，足以認定有使用統一發票能力。

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