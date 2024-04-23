Jordi Fernandez成籃網新主帥！曾任國王助教　蔡崇信曝關鍵原因

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籃網老闆蔡崇信也談到了選擇Jordi Fernandez，作為新任總教練的原因，「他作為領導者的性格，以及他對結構、流程和習慣的重視，將帶給整個球隊一個新的形象，我們的球迷會為之自豪，並給予他支持。」
籃網總經理Sean Marks指出，「在過去6個禮拜，我們正在著手進行廣泛的搜尋人才，我們越來越清楚，Jordi Fernandez是帶領我們的最佳教練。Jordi帶來了多樣化的經驗和籃球知識，這些都是他在國際的教練生涯中所獲得的。一路上Jordi一直展現出強大的創造體系的能力，最大程度地強化每支球隊的陣容。」
Jordi Fernandez則是向媒體表示，「我非常榮幸能夠擔任籃網隊的總教練，我渴望與這支擁有眾多才華橫溢的球員共事，並共同推動我們的球隊向前發展。」
Jordi Fernandez 是西班牙人，現年年僅41歲，過去他曾擔任加拿大男籃國家隊的教練，在去年的世界盃籃球賽上，Jordi Fernandez 最終帶領加拿大獲得銅牌。此外，他還曾擔任過西班牙和奈及利亞國家隊的助理教練，執教經驗相當豐富。
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