影／統一獅慘遭2次嚴重誤判輸球！中職聯盟：裁判林金達停賽2次

Jordi Fernandez成籃網新主帥！曾任國王助教　蔡崇信曝關鍵原因

▲Jordi Fernandez將出任布魯克林籃網隊總教練一職，過去他的執教經驗相當豐富，曾擔任加拿大男籃國家隊的教練。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordi Fernandez將出任布魯克林籃網隊總教練一職，過去他的執教經驗相當豐富，曾擔任加拿大男籃國家隊的教練。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

籃網新任主帥出爐！美國職籃NBA布魯克林籃網隊本賽季成績不佳，僅拿下32勝50敗的戰績，他們也在季中解僱原先總教練Jacque Vaughn，由Kevin Ollie擔任代理總教練一職。而今（23）日籃網隊新任總教練人選也出爐，Jordi Fernandez將擔綱籃網新任主帥，過去2季他曾擔任沙加緬度國王的助理教練，並幫助國王睽違已久再度踏上季後賽舞台，而籃網老闆蔡崇信也透露，看中Jordi的原因，是因為相信他將會帶給球隊新氣象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃網老闆蔡崇信也談到了選擇Jordi Fernandez，作為新任總教練的原因，「他作為領導者的性格，以及他對結構、流程和習慣的重視，將帶給整個球隊一個新的形象，我們的球迷會為之自豪，並給予他支持。」

籃網總經理Sean Marks指出，「在過去6個禮拜，我們正在著手進行廣泛的搜尋人才，我們越來越清楚，Jordi Fernandez是帶領我們的最佳教練。Jordi帶來了多樣化的經驗和籃球知識，這些都是他在國際的教練生涯中所獲得的。一路上Jordi一直展現出強大的創造體系的能力，最大程度地強化每支球隊的陣容。」

Jordi Fernandez則是向媒體表示，「我非常榮幸能夠擔任籃網隊的總教練，我渴望與這支擁有眾多才華橫溢的球員共事，並共同推動我們的球隊向前發展。」

Jordi Fernandez 是西班牙人，現年年僅41歲，過去他曾擔任加拿大男籃國家隊的教練，在去年的世界盃籃球賽上，Jordi Fernandez 最終帶領加拿大獲得銅牌。此外，他還曾擔任過西班牙和奈及利亞國家隊的助理教練，執教經驗相當豐富。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

DiVincenzo砍進關鍵3分！尼克104:101逆轉76人　NBA季後賽2連勝

快評／76人系列賽0：2落後　但對Jalen Brunson的防守應該堅持

Anthony Edwards好表現「喬神」也關注！Jordan：那個傢伙很特別

NBA季後賽／Mitchell半場砍19分！騎士96：86退魔術 系列賽二連勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞