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北韓動畫師代工亞馬遜與HBO影片？調查曝光「2部作品」有特殊風格

▲關注北韓的華府智庫「北緯38度」點名，2部動畫作品有北韓動畫師的觸角伸入。（圖／翻攝自38north網頁）
▲關注北韓的華府智庫「北緯38度」點名，2部動畫作品有北韓動畫師的觸角伸入。（圖／翻攝自38north網頁）

國際中心顏得智／綜合報導

美國華府智庫「北緯38度」（38 North）今日公布一份最新的研究調查報告，研究人員在北韓網路伺服器發現多份檔案，其中包含動畫影片，顯示北韓動畫師與外國動畫工作室之間有來往，並點名亞馬遜、HBO Max兩間公司的動畫作品，有濃濃的北韓味。

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根據《路透》報導，「北緯38度」發布的報告提到，這份關於北韓網路伺服器的文件，內容包含動畫、書面指示和評註，文件似乎與外國工作室正在製作的動畫專案有關。

報導點出，這些動畫專案包含由加州娛樂公司Skybound為亞馬遜製作的動畫原創影集系列《無敵少俠》(Invincible)，以及馬里蘭州YouNeek Studios製作的超級英雄動畫電影《Iyanu，Child of Wonder》，而這部即將在HBO Max播出。

由於美國針對北韓的制裁，美國公民與北韓實體之間幾乎所有的商業活動都禁止。

被點名的公司部分，亞馬遜發言人未評論，製作動畫的娛樂公司Skybound則稱，不知道有任何北韓公司在製作他們的動畫，但已啟動內部調查以核實問題，並通知相關局處合作；HBO Max以及YouNeek則沒有回應。

北韓動畫師可能如何伸出觸角？兩名研究人員間看伺服器並觀察一個月，發現每天都會出現一批新文件，包含動畫工作說明以及當日的工作報告進度，且內容包含中文的編輯評論以及指示，可能是由動畫製作公司所寫，同時也有附上韓語翻譯。

研究人員研判，這代表了中間有一名負責人，在製作公司以及動畫師之間傳遞訊息。

調查也與Google旗下的資訊安全公司麥迪安(Mandiant)合作，檢視了北韓伺服器的存取紀錄，發現其中有3個IP位址是在中國，其中2個在遼寧省，由於遼寧緊鄰北韓，亦有部分北韓企業與資訊科技工作人員。

報導提到，北韓首屈一指的動畫公司是位於平壤的4月26日動畫工作室(April 26 Animation Studio)，也稱為 SEK工作室，過去曾參與國際專案，2016年遭美國財政部認定為北韓國有企業並實施制裁；後在2021年至2022年又曾對與SEK工作室合作的中國企業實施制裁。

麥迪安負責北韓事務的負責人巴恩哈特（Michael Barnhart）告訴路透，他非常有把握，動畫合約顯然是一家位於中國的幌子公司，外包給北韓。

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