人物／徐佳青因彭婉如案加入民進黨　曾爆料陳水扁收建商幾十億

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徐佳青還把矛頭對準扁子陳致中，不滿陳致中選議員、還想選立委，「陳致中對台灣的貢獻是什麼？是什麼？那你憑什麼？」徐佳青演講畫面音檔曝光後，引發極大爭議，特偵組也立即分案調查，徐佳青雖在臉書道歉，但扁說不接受這種道歉。獨派對徐佳青言論相當不滿，最後徐佳青請辭發言人負責。只是不久後，陳致中也宣布退選立委。
2016年蔡英文上任後，徐佳青接任民進黨副秘書長，但2018年底民進黨九合一大選慘敗，蔡英文請辭黨主席、時任秘書長洪耀福也請辭，留下徐佳青代理秘書長。隔年年初民進黨選出新任黨主席卓榮泰後，徐佳青離開黨中央。
一直到2020年蔡英文再度勝選黨主席後，徐佳青憑藉與僑界的關係，擔任副委員長，去年1月，原僑委會委員長童振源轉任駐新加坡代表，徐佳青升任委員長迄今。
不過去年10月，國民黨立委王鴻薇等人爆料，巴西聖保羅僑教中心男性張姓主任多次持續以上位權勢性騷擾女性歐姓副主任，甚至曾威脅女方若是不接受追求，就打電話給徐佳青將其調回台灣，徐佳青卻要求當事人不要聲張，加害人的調職也一拖再拖，至今還沒有完成。
徐佳青澄清，她是提醒要提出正式申訴前，要以保護當事人為原則，不應在僑界各自聲張放話，「我對兩個人都是提出相同的警告」 。
徐佳青也說，他多次跟投訴者打電話、傳訊息都沒回音，「我這個首長是非常錯愕，什麼時候派駐海外的幹部可以完全不理首長，這真的讓我匪夷所思」。他強調自己從事婦女工作多年，絕不可能吃案性騷擾。