蔡依林才去過！花蓮豐濱「親不知子天空步道」崩塌 空拍照震撼曝
0422花蓮地震全台有感！深夜連2震「最大規模6.3」，稍早藝人蔡依林才去過的「親不知子天空步道」驚傳崩塌，花蓮縣豐濱鄉公所今（23）日，透露古道上方大量落石坍方掩埋入口，曝光震撼空拍照，「玻璃棧道多處破裂、防落石護網損壞斷裂」，讓人看了痛心。而豐濱鄉磯崎村高山部落往雷達站的唯一道路，因多處大型落石坍方而中斷，民宅嚴重龜裂、簡易自來水損壞，目前正在搶通中。
記者蕭涵云/綜合報導
昨夜至今早地震頻發，花蓮凌晨再有2起「規模6強震」，自0403強震至今20天餘震已超過1129次，當地再傳災害。花蓮縣豐濱鄉公所曝光「親不知子天空步道」坍塌震撼空拍照，只見大量落石坍方掩埋入口，「玻璃棧道多處破裂、防落石護網損壞斷裂」多處設施嚴重毀損。
從照片看來，多處落石防護網也因承受不住大量土石坍方而塌毀、摔落至部分玻璃棧道上；甚至入口處後方其中一段步道，被土石掩蓋得幾乎看不到了。小編心痛吶喊「祈禱花蓮平安」，表示：「嚴重打擊豐濱鄉觀光遊憩發展，我們需要一段時間來恢復」，希望大家為豐濱加油。
2020年藝人蔡依林趁疫情趨緩、到花蓮旅遊時，曾造訪豐濱「親不知子天空步道」，她趁旅遊沿途在IG更新不少時髦美照，當時一身防曬潮裝站在建於峭壁的透明玻璃棧道上，一張美照便吸引超過16萬網友及粉絲狂讚愛心，連天后頭上戴的遮陽帽、造型丹寧褲都掀起話題與熱搜，身後海天一色的無敵美景，更使「親不知子天空步道」瞬間爆紅，不少人還追著蔡依林腳步造訪花蓮、成功帶動旅遊打卡熱潮。
而同樣位於花蓮豐濱鄉，磯崎村高山部落往雷達站的唯一道路，也因多處大型落石坍方而中斷，民宅嚴重龜裂、簡易自來水損壞，目前已派怪手儘速搶通中。