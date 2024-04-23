花蓮狂震破千起！「全球地震3D圖」赫見台灣變摩天大樓
花蓮0403強震至今已20天，期間餘震已破千起，22日傍晚起又開始一系列頻繁餘震，規模最大來到6.3。根據全球地震3D即時直播圖「Earthquake 3D Live」顯示，台灣的地震在3D圖疊疊呈現，宛如一座101大樓。
國際中心顏得智／綜合報導
自本月3日花蓮縣東部近海發生規模7.2的大地震後，餘震破千起，規模4以上的地震突破300次，至上周餘震看似稍稍平息，但周日又開始加劇，昨日傍晚17時08分起，花蓮縣又開始一連串地震發生，且幾乎都是極淺層地震，規模最大落在凌晨2點32分49秒芮氏規模6.3，深度5.5公里，而在該起地震前幾分鐘，也發生一起規模6.0地震。
凌晨不斷的地動，也讓花蓮地區再度出現許多災情，台11線大量落石，統帥大樓以及富凱大飯店傾斜。
另一方面，根據全球地震3D即時直播圖網站「Earthquake 3D」，可看到全球各地的地震次數以3D方式呈現，光是最近7日的圖示，台灣餘震次數已堆疊如「台北101大樓」，地震頻率遠超世界各國，引發熱議。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富則表示，0403規模7.2地震發生後，能量不會在短時間釋放完，且目前應力轉移至當時的震央南側，半年至一年都可能再發生餘震。