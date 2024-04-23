沒有人是局外人！議員揭發虐童案　父驚見幼女被「最愛老師」霸凌

人物／管碧玲爭議多卻續掌海委會　曾因陸艇案成仇恨值最高官員

▲準閣揆卓榮泰強調借重管碧玲經驗續任海委會主委，而其先前因陸艇翻覆案爭議不斷，導致負面聲量纏身成為「仇恨值最高官員」。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.23）
▲準閣揆卓榮泰強調借重管碧玲經驗續任海委會主委，而其先前因陸艇翻覆案爭議不斷，導致負面聲量纏身成為「仇恨值最高官員」。（圖／記者吳翊緁攝，2024.04.23）

記者陳威叡／台北報導

準行政院長卓榮泰今（23）日宣布最新內閣人事，其中海委會主委管碧玲將留任，卓榮泰也說明管碧玲有5任立委經歷且長期在高雄經營，盼借重其經驗繼續為台灣守護海岸第一線。而今年2月發生陸籍快艇拒檢翻覆釀2死事件，管碧玲不滿專報中「撞船」進行修改挨轟，此外更爆出在專報前私下傳訊給立委高金素梅提及「拔擢原住民」，被認為自身發言及行為舉止失當，另闢戰場導致爭議不斷，一度成為「仇恨值最高官員」。

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準閣揆卓榮泰今日公布最新一波內閣人事，海委會主委管碧玲將留任，並說明管有5任立委經歷，長期在高雄經營，並任內積極推動《海洋保育法》維護海洋安全，此外對於取締非法漁船越界有相當重要的經驗，盼借重此經驗繼續為台灣守護海岸第一線，堅定捍衛國家尊嚴及國家安全。

綽號「管媽」的管碧玲從政資歷豐富，曾任高雄市新聞處長、文化局長、台北大學公行暨政策系副教授與第6屆至10屆立委，並去年初接任海委會主委，成為首任女主委，而早在2019年蘇貞昌組閣時，就曾徵詢其接掌海委會，因管當時擔任高雄區域立委，若入閣選區將有1年沒有立委因而婉拒。

此外，管碧玲在擔任立委期間，數度為海巡人員爭取權益，包括提案修法減輕海巡人員取締任務負擔、重罰中國抽砂船等，致力於海洋產業發展、環境保護、國際合作、科學研究等各項海洋事務，同時鼓勵女力參與海洋事務、營造性別友善環境，戮力推動台灣海洋事務發展與平權不遺餘力。

而在今年2月發生陸籍快艇拒檢翻覆釀2死事件，立院內政委員會要求進行專報，而管碧玲不滿專報名稱「撞船」進行修改挨轟，而在專報前私下傳訊給立委高金素梅提及「拔擢原住民」，被認為自身發言及行為舉止失當，另闢戰場導致爭議不斷，負面聲量纏身，一度成為「仇恨值最高官員」。

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