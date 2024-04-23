徐巧芯復活！國民黨爆鄭麗君家「白手套賺紅錢」　要求賴清德踹共

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國民黨立委徐巧芯說，東莞方策電子公司實際是台灣居磁在大陸的白手套，它的功能就是鄭麗君先生若不方便用自己的名義在大陸賺錢時，用這家公司幫忙，台灣居磁公司銷售其產品到中國大陸。股權調整之後，這家母公司從來沒有停止利用子公司在大陸賺紅錢。
徐巧芯指出，2021年3月，這家子公司跟大陸蘇州某家公司做生意，出售的就是台灣居磁的產品，這個產品的承認書只有在封面上有寫到方策電子，其他部分包含塗裝品測試方法頁、出貨的檢驗報告以及出具的材料安全規格表等，所出現的都是母公司的人員以及母公司的email伺服器。足以見得子公司只是母公司在大陸賺錢的白手套。
凌濤則批評，東莞方策公司扮演什麼角色？是不是就是所謂的白手套？必須對全中華民國國民清楚交代。鄭麗君被發佈為行政院副院長後曾在青年論壇說，「過去到中國大陸投資，這是過去，未來我們追求的是可信賴的夥伴、價值理念相近的國家，一起形成安全的供應鏈」；凌濤質疑，難道鄭麗君口中的安全供應鏈是中國嗎？難道口中所謂可信賴的夥伴是賺紅錢嗎？難道紅錢成了你的「信賴夥伴」嗎？
國家政策研究基金會副執行長凌濤說，鄭麗君提到，「台灣若要再依賴中國，簽了ECFA後，台灣年輕人將面臨低就業、低工資、低成就的『三低』惡劣勞動市場」。他試問，鄭麗君先生涉入東莞方策疑似白手套的案件，大賺紅錢，難道這幾年就是照就鄭麗君高就業、高工資、高成就的三高嗎？
凌濤指出，民進黨前立委鄭運鵬被踢爆用「中國台灣」名義申請專利，被稱為「中國鵬」，他說「前有中國鵬，難道現在要出現中國君嗎？」這是大家認為非常恐慌的事情。
台北市議員柳采葳指出，民進黨「餓鬼假細小，嘴上說不要、不要，卻賺的好爽、好爽」，聞到人民幣的香味，就忘了台獨的決心，民進黨的人在中國大陸有生意就是正正當當，國民黨的人到中國大陸交流就是壞壞、賣台？有句話叫做「錢錢沒有不見，只是變成我喜歡的樣子」，柳采葳修改成「理念早已不見，已經變成錢錢的樣子」送給民進黨。