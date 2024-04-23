影／奶貓躲在車內引擎！救援隊救出小貓 泰國司機立刻把貓收編
在泰國，民眾都相當喜愛小貓與小狗，如果有貓咪受困，更會大費周章地拯救牠。21日有隻小奶貓鑽入民眾汽車的引擎蓋，司機似乎聽到貓咪哭泣聲，立刻找來救援隊義工，幾個人救出貓咪後，小奶貓竟迅速地鑽到野外草叢中被困住，幾經波折後才終於救援成功，司機也義不容辭地將奶貓收編，給牠一個美滿的家。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，事情發生在泰國春武里府，救援隊義工接到電話，表示有隻小貓似乎鑽入引擎蓋中，司機心急如焚，擔憂這隻小貓因此喪命。救援隊趕到現場後聽到小貓仍有生命跡象，便一起合作救出貓。但小貓可能太緊張，一出來便逃跑到草叢中，眾人找尋一番，才終於在草叢中看到受困小貓。
一行人開心地抱起仍健在的貓咪，並且在事後將小貓送往獸醫院，確認牠沒有大礙。由於小貓似乎是流浪貓，現場沒有看到母貓，擔憂小貓的安危，發現小貓的司機也十分有善心地決定收養。泰國地方政府也提醒民眾，發動車子前可以先拍拍引擎蓋或查看車子下方，以免貓咪因為車輛溫度高而藏匿其中。
這不是近期唯一一件拯救貓咪案件，救援隊在同一天也前往醫院拯救出一隻黑色的小奶貓，當時醫院似乎在裝修，有隻小奶貓從孔隙鑽入牆後，受困於牆內無法出來，只能一直哀哀叫，救援隊趕緊用小型攝影機確認小奶貓的位置，在鑽開水泥牆救貓，幸好最終貓咪生還，讓救援隊義工們都相當開心，很滿足能在一天之內救了兩個小生命。