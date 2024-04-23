以巴衝突加劇！觀光亮橘燈不敢出國玩　旅客欲退費遭旅行社咆哮

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但陳姓負責人對團員表示，訂金早已用來向航空公司預訂機位，無法退費，團員欲請旅行社提出機票訂位證明，旅行社也未能提出，甚至在電話中咆哮。團員進一步上網追查，發現自己找到一家問題旅行社，早在2020年11月，和撒那旅行社就被品保協會出會、喪失會員資格，同年12月旅行社執照被廢照，目前還在打行政官司，因此向立委何欣純陳情。
何欣純說，觀光署網頁完全看不到旅行社被撤照的資訊，且直到今日，業者還在臉書宣傳攬客，她質疑這3年多是以什麼形式方法招攬業務？疫情期間國外旅行業務停滯，去年開放國門正常出入境後，還有多少消費糾紛未爆彈？主管旅行社經營業務的觀光署，有何對策規範旅行業者？
觀光署旅行業組組長湯文琦表示，12日曾召開旅遊糾紛協調會，但和撒那旅行社未到場，後續將依《旅行業管理規則》、《發展觀光條例》規定，最高處罰5萬元。
何欣純指出，預定6月份的團，若4月提出不去的要求，本可按照定型化契約扣除相關費用5%，其餘無條件退還，受害團客不僅沒有定型化契約保障，業者連觀光署邀集的協調會也置之不理，完全忽視公權力，要求觀光署於一個月內儘速強制業者出席協調會、行政裁處，同時協助教友們提告業者《詐欺罪》。