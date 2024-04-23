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以巴衝突加劇！觀光亮橘燈不敢出國玩　旅客欲退費遭旅行社咆哮

▲一群教友因以巴衝突加溫欲取消出團，旅行社卻以「機票已買」拒不退費，遂向立委何欣純陳情。（圖／立委何欣純提供，2024.04.23）
▲一群教友因以巴衝突加溫欲取消出團，旅行社卻以「機票已買」拒不退費，遂向立委何欣純陳情。（圖／立委何欣純提供，2024.04.23）

記者顏幸如／台中報導

台中市12名教會朋友去年報名以色列聖地團行程，打算今年6月出遊，但近來中東地區情勢緊張，外交部將以色列旅遊警示燈號上升到「避免非必要旅行」狀態的橙色等級，教友們想要退團，旅行社卻表示訂金早已預訂機位，無法退費，甚至在電話中咆哮。教友們事後才知，這家旅行社早在疫情第一年就被撤照，觀光署的網頁卻看不到相關資訊。

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一群牧師及教會弟兄姊妹去年報名原價8萬元、早鳥價7萬5、訂金2萬元參加「和撒那旅行社」對外招攬的以色列聖地團，打算今年6月一起朝聖，但去年10月以巴衝突爆發，外交部領事事務局將以色列旅遊警示燈號上升到橙色等級，提醒國人該國屬「避免非必要旅行」狀態，迄今仍維持橙色警示，本月中以來，以色列和伊朗互有軍事衝突，這群教友改變心意，不願前往以色列旅遊，便聯繫旅行社要求退費。

但陳姓負責人對團員表示，訂金早已用來向航空公司預訂機位，無法退費，團員欲請旅行社提出機票訂位證明，旅行社也未能提出，甚至在電話中咆哮。團員進一步上網追查，發現自己找到一家問題旅行社，早在2020年11月，和撒那旅行社就被品保協會出會、喪失會員資格，同年12月旅行社執照被廢照，目前還在打行政官司，因此向立委何欣純陳情。

何欣純說，觀光署網頁完全看不到旅行社被撤照的資訊，且直到今日，業者還在臉書宣傳攬客，她質疑這3年多是以什麼形式方法招攬業務？疫情期間國外旅行業務停滯，去年開放國門正常出入境後，還有多少消費糾紛未爆彈？主管旅行社經營業務的觀光署，有何對策規範旅行業者？

觀光署旅行業組組長湯文琦表示，12日曾召開旅遊糾紛協調會，但和撒那旅行社未到場，後續將依《旅行業管理規則》、《發展觀光條例》規定，最高處罰5萬元。

何欣純指出，預定6月份的團，若4月提出不去的要求，本可按照定型化契約扣除相關費用5%，其餘無條件退還，受害團客不僅沒有定型化契約保障，業者連觀光署邀集的協調會也置之不理，完全忽視公權力，要求觀光署於一個月內儘速強制業者出席協調會、行政裁處，同時協助教友們提告業者《詐欺罪》。

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