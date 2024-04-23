花蓮地震破千次！餘震南移規模小變大　國外地質學者認非典型

我是廣告 請繼續往下閱讀
餘震成群並不罕見，然而，隨著4月22日單日突又爆大量發生85起規模3以上地震，且有12起規模5以上，她認為，這個地震活動模式有些特殊且令人不安。
首先，哈伯德提到，新的地震活動群並不是典型的主震與餘震序列，並不是由一個大型地震開始然後逐漸減小，相反地，地震規模反而隨著時間推移增強，首先是22日傍晚17:08分的規模5.5地震，一小時候又出現一起規模5.7，到了晚間更是上達規模5.9，而在深夜出現兩起規模6以上強震，而每一次規模5以上地震後，都會發生超高頻率的一連串小規模地震。
其次，哈伯德提到，新的地震活動集中在0403地震帶的南端，餘震至今已分布相當廣泛，代表主震周圍斷層逐漸調整成一個新的應力狀態，原主震區域的餘震以及範圍也小上許多。像這樣的地震群可能反應了斷層周遭或斷層上的物質出現某種漸進活動，如加壓流體沿斷層表面移動，或地層震後黏彈性變形，深處的岩石只要夠熱或壓力夠大，便可緩慢流動而非破裂，這類型的狀況多半發生在大地震後。
她也補充，花東縱谷下方存在了許多相當複雜的斷層，1951年發生的花東縱谷地震序列就是顯著的案例，至於現在集中的地震群，是否有高危險性？她認為答案是可能的，因應力增加地區出現的群狀地震可能表明斷層也正遭受更大的破壞，如今年一月發生的能登半島地震，在高度活躍的震群後，發生了規模7.5的主震。但對於是否還可能發生更大地震，縱使看到了不太典型的地震活動，但至今仍無法預測。
更多「0422花蓮地震」相關新聞。