黃金周沒那麼開心了？逾6成日本人出遊難 受限通膨、日圓貶值
每年4月底至5月初是日本所稱的「黃金周」，往年這段期間，許多日本人都會偕親友出遊，目的地不僅限於其他國家，還有日本國內各大觀光熱區。不過今年受到通膨、日圓貶值等影響，有日媒民調顯示，逾6成受訪的日本民眾不得不降低預算，或是改變出遊計畫。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《共同社》報導，23日公布的黃金周調查結果顯示，有超過6成的受訪者認為，今年黃金周長假蒙上陰影，將減少預算和出遊，平均預算額僅有約27857日圓，減少預算的理由包括「物價高漲和日圓貶值」（31.1%）、「薪水沒增加」（30%）等等。
此次民調是於3月27日至4月1日，在日本網路上進行，鎖定日本全國15至79歲的男女、共5000人做答。關於物價高漲和日圓貶值的影響程度，有16.8%的受訪者表示「影響相當大」，46.6%的人則認為「略有影響」。
對於黃金周要如何安排，打算在境內旅遊的人占比為15.6%，出國則為1%，雖然是新冠病毒定位下調後的首個黃金周，日本人似乎並無多大興致。計劃「待在家裡」的人最多，比例就達到34.1%，之後依次為「外出用餐」（20.5%）、「購物」（16.7%）。