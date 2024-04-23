迎5月報稅季！營所稅申報重點一次掌握　降低錯誤風險

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在配合相關法令、財政部釋令及實務需求修正部分，免稅伙食費上限金額調增自112年1月1日起適用，若公司支付伙食津貼有超過新台幣2400元情形，計算員工薪資應稅金額並扣繳致有溢扣繳稅款部分，依這次修正可以申請更正繳款書並退還稅款。
同時，旅費報銷規定 放寬乘坐飛機及高鐵路交通費應檢附的憑證，國際航線旅費得以航空公司出具載有旅客姓名、搭乘日期、起訖地點之搭機證明作為證明行程及出國事實的憑據；當日往返的高鐵旅費得以經手人證明為憑，無須檢附票根或購票證明文件。
另外，所得稅法第8條規定中華民國來源所得認定原則修正，放寬申請減除成本費用期限由5年改為10年，但若是在修正生效時已超過5年申請退稅期間的案件，仍應適用5年，必須留意時效規定，避免喪失權益。外國營利事業申請適用所得稅法第25條第1項規定計算所得額案件審查原則亦修正，配合行政程序法第131條第1項公法上請求權時效修正，申請期限由5年延長為10年，並自112年5月29日起生效適用。
有關營利事業所得稅結算申報書修正重點，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師蔡雅萍指出，這次修正主要依據CFC制度、營利事業所得稅查核準則及產業創新條例第10-2條，新增相關申報頁次及申請時限的提醒。在申報書第2頁基本稅額申報表中，免稅額自50萬元調增至60萬元，並在背面的申報須知新增項目二，提醒基本所得額計算一般所得稅額應包含自房地合一稅中分離的所得， 以避免多繳納基本所得稅。
不僅如此，新增第A14-2頁的表單以揭露購置先進製程機器或設備適用投資抵減項目，以及A15-4頁的表單以揭露前瞻創新研究發展支出的適用投資抵減項目。購置全新先進製程設備支出租稅優惠，抵減方式為購置設備支出金額5%，抵減當年度應納營所稅額，抵減上限為30%；投入前瞻創新研究發展支出租稅優惠，抵減方式為前瞻創新研發支出金額25%，抵減當年度應納營所稅額，抵減上限為30%。同時提醒如欲申請該項投抵項目，需於2月1日至5月31日前，檢附文件向目的事業主管機關申請，以免權益受影響。
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