《天堂R》傲塔地下神殿4/25開啟！終極BOSS降臨戰場　全職業優化

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《天堂R》首次開拓「傲慢之塔地下神殿」地圖，終極BOSS「火焰之影」降臨。玩家將攻略三階段地圖，攻略BOSS有機會獲得全服最頂級的裝備、傳說級技能等獎勵，地圖內的狩獵經驗值和擊殺BOSS獎勵都是遊戲中最極致的規格。「傲慢之塔地下神殿」於每周三、日20:00-00:30開啟，除了帶來顛覆性的嶄新玩法，更有機會讓既有戰局重新洗牌。
📍媲美「鐮刀死神」的全新史詩級終極BOSS「火焰之影」 ：
擊殺後將掉落豐富多樣的道具，且為頂級規格裝備，包含各職業神話、傳說級的技能及武器，以及首次推出的傳說級盾牌「埃癸斯之盾」。
📍跨服競爭！搶占地下神殿攻略戰：
怪物「魔神之眼」將於狩獵場內隨機登場 ，依照不同顏色的「魔神之眼」進行破壞時，將提供不同的BUFF／deBUFF效果，配合時機點攻擊便可造成敵方伺服器全員不利，或我方伺服器全員有利的局面。
📍擊殺隱藏怪物，獲得地圖專屬聖物「魔神的十字架」：
成功攻略BOSS的伺服器全員才可找到隱藏怪物，擊殺後將獲得「魔神憑證」，可用於製作地圖專屬聖物「魔神的十字架」，以提升玩家於地圖中的攻擊力！強化至最終階段後將轉換為祝福屬性，強勢的能力將使玩家於攻略此狩獵場時更具優勢。
全職業能力優化，神話、傳說級武器升級
《天堂R》此次改版迎來全職業能力優化，並進行技能等級重組，區分為「稀有」、「英雄」、「傳說」、「神話」及「唯一」等五大等級；原「稀有」技能將對應至「英雄」等級。「黃金槍騎」及「劍士」等部分職業更加入全新開發之超狂技能。
📍黃金槍騎：新增被動暈技，控場能力更上一層樓
神話技能「殘酷：死亡懲罰」除既有主動暈技外，本次更新增常態性被動技能，發動時殘酷昏迷持續時間增加1秒、技能範圍增加1格。目標若為近距離，可將其拉近並使其陷入昏迷；目標為遠距離時，則可將其推開並使其陷入昏迷。
📍劍士：新增被動恐怖效果技能，PK能力強化
傳說技能「幻影：斷念」為常態性被動技能，可於既有技能「幻影：挽歌」、「幻影：死亡」套用恐怖效果，使對手在一定時間內除服用藥水外，無法進行其它行動。
此外，同步優化神話與傳說級武器能力，除基礎數值強化後的能力加成，傳說武器亦新增特殊魔法發動效果。兩系列武器除了能力強化外，也優化武器提升階級後發動魔法時的視覺效果。
改版活動同步開啟，最高領殷海薩的祝福300%
改版活動「Hot Time Push」同步展開，4月25日維護後至5月23日維護前，每日限時發送3次優質獎勵！玩家只要於9:00、12:00、21:00等三個指定時段登入遊戲，即可獲得「殷海薩的祝福100%」，21:00更將加碼贈出「發光的成長藥水」，讓玩家快速升級。