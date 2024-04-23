提告徐巧芯洩漏病情！溫朗東曝求償150萬原因：要讓她失敗3次
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉嫌詐騙洗錢，火也燒到了徐巧芯身上，而時事評論溫朗東針對此事多次抨擊徐巧芯，而徐也指控溫朗東「裝瘋賣傻」逃避兵役，最後被判定有精神疾病驗退；溫朗東今（23）日上午到台北地檢署控告徐巧芯妨害名譽、違反個資法，之後再提起民事求償新台幣150萬元。溫朗東也在節目《94要客訴》說明求償150萬的原因，是因為求償超過150萬可以打到三審，希望在不斷上訴過程中讓徐巧芯失敗三次，讓社會更深入了解案情。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯日前爆溫朗東不想服1年多的兵役，裝瘋賣傻最後被判定有精神疾病被驗退；溫朗東為此赴北檢按鈴申告，並提起民事求償新台幣150萬元。徐巧芯則表示，「溫朗東屬於媒體人是公眾人物，涉詐欺問題與公共利益有關，可受公評，我作為立委接受民眾陳情並提供處理，是屬於工作業務範圍」；溫朗東指出，自己非黨公職人物，徐巧芯將病情隱私在媒體上洩漏無益於公共討論，且徐巧芯還添加眾多虛偽不實細節，詆毀他的名聲，因此他於23日早上10點前往北檢按鈴申告，並民事求償新台幣150萬元。
溫朗東也希望透過這個提告，把提供給徐巧芯不實資訊並洩漏他病情者、散播不實資訊的人找出來，之後將一併提告。至於為何是求償150萬？溫朗東指出，因為求償超過150萬可以打到三審，希望在不斷上訴過程中讓徐巧芯失敗三次，讓社會更深入了解案情。