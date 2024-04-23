日本旅社推台灣3日遊！團費「不到1萬5」超俗 眾見完整行程嚇壞
這幾年台灣的國旅住宿價格備受關注，許多民眾皆抱怨「飛出國比在台灣玩便宜」，輿論持續發酵，也讓今年農曆春節連假時不少旅宿業者的訂房率慘澹。不過近期就有日本旅行社推出的台灣3天2夜的行程，團費竟然只要1萬4千多元，完整行程曝光，也讓部分網友驚呼「台灣人照這行程表玩一趟，都沒辦法便宜。」
記者潘毅／綜合報導
作家黃大米日前飛往日本沖繩觀光，而昨（23）日她分享，看到當地旅行社推出台灣3日遊，從日本沖繩那霸機場出發，在短短3天2夜之內玩遍台北、台中、台南、高雄，包含台北的行天宮、總統府，台中的彩虹眷村，南投縣的日月潭、延平郡王祠，高雄蓮池潭、駁二特區等地通通玩一遍。
住宿第一天下榻台中富信大飯店或同等級飯店，第二天則是住在高雄真愛館或相同等級旅宿。至於團費部分，最低竟然只要69800萬日圓，換算成新台幣約14697元，這個方案接下來的5、6月還有六團正在募集團員中。但行程過於充實，也讓黃大米不禁直呼，「(團費)價格好便宜。不過行程似乎很滿，需要一點體力。」
完整行程表曝光後，也讓不少台灣網友嚇壞，「看起來很趕的行程，但台灣人自己去沒有2萬應該玩不起來」、「台灣景很美，但光住的花費，就差很多」、「行程也塞太滿了，但價格是真的便宜」、「這團費真便宜，包含吃住機票，台灣住宿真的太貴了」。