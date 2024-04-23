首度納台灣附近海域！美菲「肩並肩」軍演全新升級 中國怒發警告
前陣子美國、日本和菲律賓首度舉辦高峰會，抵禦中共威脅意味濃厚，而美國與菲律賓年度「肩並肩」（Balikatan）軍演則從22日展開，此次演習有多達1萬7千人參加，來自美國、菲律賓、澳洲和法國的武裝部隊進行為期3週的演習。這次軍演將首度擴及菲國12浬領海以外的海域，延伸至菲律賓經濟海域與中國有爭議的區域及台灣附近。中國聞訊後感到十分憤怒，表示已發出警告抗議。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，此次「肩並肩」軍演是從1991年開始以來，首次突破菲律賓領海範圍，進入面向南海的西部帕拉望省外海。美菲軍隊還將模擬擊沉「敵艦」和奪回3座菲律賓島嶼，以提高兩軍的協同作戰能力。
中國解放軍海軍研究院退役高級研究員曹衛東指出，演習目的超出自衛範圍，針對中國的意圖非常明確，中方也可以部署相應的武器和警報裝備，以便做出反應。
美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）最近首度會晤，這三位領袖聯合表達嚴重關切中國在南海的危險和侵略行為，並達成多項經貿和國防協議，外界認為南海和台灣議題造成美國與中國之間緊張的情勢升溫。