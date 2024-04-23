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一粒姊姊甜蜜官宣男友宋嘉翔！現身樂天2軍球場　戀情早有跡可循

▲一粒姊姊Joy（左）今（23）日，在IG上甜蜜官宣男友，就是樂天桃猿的「大物」捕手宋嘉翔（右），Joy也曾在4月12日現身樂天2軍球場，2人戀情早有跡可循。（圖／翻攝自Joy IG、中華民國棒球協會提供）
▲一粒姊姊Joy（左）今（23）日，在IG上甜蜜官宣男友，就是樂天桃猿的「大物」捕手宋嘉翔（右），Joy也曾在4月12日現身樂天2軍球場，2人戀情早有跡可循。（圖／翻攝自Joy IG、中華民國棒球協會提供）

記者張一笙吳政紘／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」因「葉保弟應援曲」的魔性舞步爆紅，連帶仙氣十足的雙胞胎姊姊Joy也跟著爆紅。今（23）日，Joy也在IG上甜蜜公開球員男友，是樂天桃猿潛力「大物」捕手宋嘉翔。事實上，Joy早在4月12日就前往嘉義縣棒球場，觀看樂天桃猿2軍海沃桃猿與味全龍2軍的比賽，2人戀情早有跡可循。

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▲一粒姊姊（中）與2名閨蜜一同前往嘉義縣立棒球場欣賞2軍比賽。（圖／翻攝自Hami Video）
▲一粒姊姊（中）與4月12日時，與2名閨密一同前往嘉義縣立棒球場欣賞宋嘉翔在2軍的比賽。（圖／翻攝自Hami Video）
Joy在4月12日時，就與2名女性友人一同外出提前慶生，3人一同開車旅遊，並在下午前往嘉義縣棒球場，觀看樂天與味全的2軍比賽，當時就有粉絲在討論Joy的男友，就是現年19歲的宋嘉翔。

▲Joy（右圖右）在IG上公開與宋嘉翔曬恩愛。（圖／翻攝自Joy IG）
▲Joy（右圖右）在IG上公開與宋嘉翔曬恩愛。（圖／翻攝自Joy IG）
Joy今天上午在IG限動上曬出一顆畫有愛心的簽名球，宋嘉翔也轉發同一限動，沒多久Joy也公開與宋嘉翔甜蜜合照拍貼機的畫面，並寫下：「哈哈哈對啦！」並且標註宋嘉翔，正面回應粉絲對於2人是否在交往的疑惑。

▲亞錦賽首戰先發捕手為效力樂天桃猿的宋嘉翔。（圖／記者葉政勳攝）
▲宋嘉翔是樂天桃猿2022年第一指名選入，是球團重點栽培的「大物」新秀。（圖／記者葉政勳攝）
現年19歲的宋嘉翔與Joy相差5歲，國小就接觸棒球的宋嘉翔，曾入選2022年U18中華隊，並拿下該年度亞軍。2022年樂天桃猿以第一指名選入宋嘉翔，是球隊積極栽培的「大物」捕手，不過宋嘉翔今年因春訓表現不佳，開季以來都待在2軍，尚未在1軍出賽。去年是宋嘉翔的首個完整賽季，留下在1軍出賽58場，44支安打，3支全壘打、0.268打擊率、22打點的成績。

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