峮峮遭嫌「空姐裝飄孕味」！女神親吐表演內幕 盼：別再攻擊我們
中信兄弟啦啦隊「人氣一姐」峮峮今（23）日擔任眼部衛教宣傳大使，只見她似乎變瘦了，不僅臉變成尖尖的，腿還細到像竹竿一樣，外型十分吸睛。但談到日前在棒球場穿空姐裝跳舞，卻被網友們嫌棄很像孕婦裝、很不尊重空姐職業，一度讓峮峮相當難過，如今她親上火線回應，希望網友們不要再攻擊女孩。
記者詹鎰睿／綜合報導
峮峮今日身穿一套深色的緊身中空服裝，展現重訓的成果，腰部線條清晰可見，還被大家發現有變瘦的跡象，臉也變得更尖了。聊到球團日前與知名航空聯合舉辦棒球比賽主題日，啦啦隊們換上空姐服表演，卻引來網友批評很像孕婦。峮峮解釋，因為服裝的設計剪裁比較不合身，在跳舞時「看起來很像有一個寶寶在！」所以女孩比較沒有辦法避免。
至於先前被罵不尊重空姐，峮峮曾留下難過的發文：「抱歉，但我們不能決定要穿什麼。」如今她強調，「女孩們就是上班工作的人，我們沒有辦法決定說我們要穿什麼！」也希望大家不要誤會、不要再一直攻擊女孩。
雖然空姐裝引來負面評論，但峮峮坦承：「可是我們是很期待的，因為我們從來沒有穿過，所以大家內心其實是很開心的，只是沒想到，出來的成果會被網友這樣說。」
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