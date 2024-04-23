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蘇貞昌扮「水獺阿公」說故事　蘇巧慧虧：功力不減但頭髮少了點

▲蘇貞昌扮演「水獺阿公」，同框蘇巧慧一同說故事，蘇巧慧更虧說故事功力不減，就是頭髮少了點。（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲蘇貞昌扮演「水獺阿公」，同框蘇巧慧一同說故事，蘇巧慧更虧說故事功力不減，就是頭髮少了點。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

4月23日世界閱讀日登場，立委蘇巧慧經營podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》推出特別企劃，邀請行政院長前院長蘇貞昌化身「水獺阿公」擔任特別來賓，父女首次空中同台大展聲音演技，蘇巧慧自曝小時候都聽蘇貞昌講故事，蘇貞昌的拿手故事就是講《灰姑娘》，而且每次一定要表演12下鐘聲，讓小時候的她就對說故事技巧耳濡目染。

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在節目中，蘇貞昌與蘇巧慧合體錄製兒童繪本《老虎斑紋變變變》，蘇貞昌在書中「變聲」成為主角「老虎卡爾」，蘇巧慧笑稱蘇貞昌相隔50多年重拾童書，雖然頭髮少了一點，但說故事的功力依然不減。

蘇巧慧表示，一家人都是愛書人士，小時候蘇貞昌就時常在睡前講故事給她聽，等她自己有了小孩後，也把握工作之餘，為孩子說床邊故事，2020年更成立podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，錄製童書同時推廣母語教育，至今已經推出超過200集節目，累計播放次數破百萬，就是希望讓沒有時間講故事的家長，也能夠透過頻道讓故事陪伴孩子成長，帶孩子更認識台灣文化。

蘇巧慧提到，昔日為自己念故事的父親，今日成為一起念故事的夥伴，讓蘇巧慧直呼「真的是很魔幻的體驗」。蘇貞昌笑稱自己只要扮演「老虎卡爾」，而蘇巧慧要在3個以上的角色之間切換語調，又要配合劇情自製音效，誇讚「小朋友一聽一定就知道誰是專業」，難怪每天都有觀眾敲碗新集數。

蘇貞昌說，故事有趣生動且富有寓意，尤其在書中飾演的「老虎卡爾」，利用抖落身上的斑紋，來幫助動物們度過難關，讓他打趣說道，自己沒有斑紋可以拿來幫助他人，但這幾年為國事繁忙，為國人服務，「應該也抖掉不少頭髮。」

蘇巧慧補充，為了回饋粉絲對節目的支持和喜愛，不只邀請蘇貞昌擔任特別嘉賓，更在社群平台推出限量Q版「水獺媽媽玩偶」，只送不賣，只要參加抽獎活動，粉絲就有機會免費把水獺媽媽帶回家。蘇巧慧說，希望水獺媽媽不只在線上陪伴孩子，也能成為小朋友在線下最好的玩伴，和孩子一起成長。

節目尾聲，蘇貞昌、蘇巧慧一同錄製「台語小教室」，教導聽眾「有斑紋的動物」的台語，包括「老虎」、「豹」、「斑馬」、「梅花鹿」、「長頸鹿」等詞彙的台語發音，也邀請家長可以把握機會，為孩子說故事，不論形式，「都一定會成為小朋友最美好的回憶。」

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