飼料疑釀貓低血鉀！送驗結果25日出爐　違規最重罰25萬元

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陳凌解釋，會懷疑飼料是因為近期在全台各地發現大量類似病患、病患有高度共通性，除了低血鉀其他血檢數值正常，經醫師追溯，發現病患吃同款飼料、且許多病患更換飼料後毛孩即恢復正常。
獸醫師郭霙瑤指出，雖然目前臨床症狀就是頻渴多尿、無力，還有血檢低血鉀，但有貓咪驗出顯示腎小管損傷的尿液異常。希望中央政府來協助蒐集病例通報與匯整調查，完整的調查才能夠釐清真相。也呼籲獸醫師們，如果遇上類似案例要進行尿檢，確認是否有異常流失或尿液結晶等狀況。
對此，農業部回應，已立即通知台北市動物保護處依權責調查，該處昨日聯繫相關飼主，了解飼主蒐集的案情資料，並至被檢舉寵物食品公司扣留同批產品帶回，亦抽驗民眾檢舉產品計6件，送交農業部指定機構進行檢驗，以確認是否符合「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」。據悉，抽驗的6件商品送到中央畜產會屏東實驗室檢驗，結果預計最快25日就會出爐。
現行《動保法》對於寵物食品的病原微生物和有害物質有其標準，檢驗項目包含一些病原微生物、黴菌造成的黃麴毒素、重金屬、農藥殘留、三聚氰胺、丙二醇等。農業部也說，如經檢驗確認違反規定，將依《動物保護法》第27條第1項第9款規定，裁處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並依同法第23條之2封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架該商品，並公開廠商名稱，必須抽驗合格才能再次上架。
目前有疑慮的廠商已自主下架全通路產品並開放退款退貨，但法源依據上卻無預防性下架機制，根據掌握，農業部有規劃寵物食品專法，並納入重大或是突發性的食安事件產品預防性下架。
農業部提醒，若家中毛孩食用飼料後出現身體不適，如食慾下降、精神不濟、肌肉無力、多渴多尿等低血鉀症狀，應停止使用該飼料並儘速就醫，保留完整產品包裝、購買資訊及就診資料等，並將寵物性別、年齡、病史、血液檢查報告、食用飼料等資訊通報地方動物保護主管機關進一步調查，以確保寵物健康安全。