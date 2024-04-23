路透點名技嘉等3大廠成破口 中國10單位買伺服器產品獲輝達晶片
美國去年底開始收緊針對中國的AI高階晶片禁令，但中國仍不斷嘗試從各種管道突破。一度還有背包客走私晶片的消息傳出。《路透》今(23)日揭露，直指10個中國研究機構透過美超微（Super Micro Computer）、戴爾（Dell），及台灣技嘉在中國的經銷商，取得內建於AI伺服器中的輝達（NVIDIA）高階晶片。
國際中心顏得智／綜合報導
據《路透》報導，審查多達數百份招標文件後顯示，美國去年11月17日擴大對中晶片禁令後，10個中國單位透過美超微（Super Micro Computer）、戴爾（Dell），及台灣技嘉（2376）的經銷商取得的伺服器產品中的輝達（NVIDIA）高階晶片。
報導點名，10個中國單位包含中國科學院、山東省人工智慧研究所、湖北省地震局、山東大學和西南大學、黑龍江省政府旗下的一家科技投資公司、一家國有航空研究中心和一個太空科學中心。
此外，涉及此行為11家中國中間零售商並不知名，路透無法核實出售的伺服器是否為美國祭出禁令前的庫存。
這11家中國經銷商並不知名，路透無法核實出售的伺服器是否為美國祭出禁令前的庫存。
對此，輝達回應路透，相關招標及產品在禁令之前已經出口，台灣技嘉則透過電子郵件回覆，公司遵守台灣法律和國際法規，但未回應其產品在投標文件中，變成中國取得輝達高階晶片來源的問題。
美國商務部則表示，目前無法針對可能進行中的調查評論，但對於晶片流向，工業和安全局持續監控，並檢查潛在違規行為，一名商務部發言人強調，將調查可信的違規指控，包括利用空殼公司的行為。