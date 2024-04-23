死刑存廢憲法法庭激辯！人權律師對陣檢察司長　5大爭執點一次看

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本案15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人，只要評議後有7名大法官認同，37死囚就可能因死刑規定或判死定讞的判決違憲、部分違憲等，獲得再審、非常上訴的機會，因此引發社會大眾高度關注。
全案5大爭執點包括死刑除剝奪生命權外，「是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等？」、「死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？」、「以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為我國憲法所許？如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段？或應有哪些配套措施？」。
最後一項則是「根據我國憲法，其適用之犯罪類型是否有應限縮之處？或僅得適用於哪些犯罪類型？」、「本件各聲請案原因案件確定終局判決所適用之各該刑法罪名，包括刑法第 226 條之 1、第 271 條第 1 項、第 332 條第 1 項、第 348 條第 1 項（中華民國 88 年 4 月 21 日施行：唯一死刑；95 年 7 月 1 日修正後：死刑或無期徒刑），是否違憲？理由為何？」
據憲法法庭規劃，死刑釋憲案於上午10時開始，由聲請人方訴訟代理人、法務部代表開場陳述；專家學者、鑑定機關與團體代表表示意見後，由聲請人先進行交互詰問，法務部再接著詢問聲請人、專家學者、鑑定機關與團體。
法務部代表郭永發表示，死刑制度在司法院釋字第194、263、476號等已數次宣告合憲，且制度為憲政秩序所肯認，鑑於目前社會法價值、時空環境沒有改變，大多民眾仍反對廢死，因此憲法法庭應維持過去死刑合憲的見解。
37名死囚的訴訟代理人李念祖律師則表示，目前並未證實死刑對於犯罪能增加多少嚇阻效果，法律不容許報復，也勿將死刑冒充對被害人的賠償，另外，憲法崇尚理性，更不該以殺止殺。
而律師李宣毅指出， 1996年他高中暑假時，一手將他養大的阿嬤在街上遇到搶劫不幸身亡，當時他滿腦子只想復仇，但進入進大學後仇恨之火因知識遭到解放，每個人都是「子宮的天使」，為何會變成罪大惡極撒旦，犯罪成因才該被追殺。
李宣毅表示，若能了解犯罪者墮落的過程，為何執著於殺掉墮落的天使，忽略了誘惑的撒旦。例如在哈利波特中，大魔王伏地魔的重返是不被允許的，因為會證實行政系統的失敗；李宣毅強調，之後他漸漸意識到，想追殺的不是當初的犯嫌，而是犯罪成因，唯有如此才能阻止悲劇再發生。
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