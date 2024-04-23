死刑釋憲案言詞辯論！僅需「7票」死刑就廢了　今辯論重點一次看

死刑存廢憲法法庭激辯！人權律師對陣檢察司長　5大爭執點一次看

▲23日上午，由台灣大法官組成的「憲法法庭」，對「死刑」是否牴觸《中華民國憲法》展開辯論。（圖／翻攝司法院臉書）
▲23日上午，由台灣大法官組成的「憲法法庭」，對「死刑」是否牴觸《中華民國憲法》展開辯論。（圖／翻攝司法院臉書）

社會組/綜合報導

台灣37名定讞的死囚，集體向司法院憲法法庭聲請釋憲，包括羈押最久的邱和順、年紀最大的王信福等，認為死刑剝奪生命權、生命尊嚴，又違反憲法比例原則，有違憲之虞，今（23）日上午10時憲法法庭開庭言詞辯論，死囚訴訟代理人、及法務部等均到場陳訴意見，專家學者也出席表達看法，共同討論死刑是否違憲。

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據了解，本次死刑釋憲案言詞辯論，將研討死刑是否違憲，以及干預其他憲法上權利？如果認為違憲，又有何取代死刑的其他刑事制裁手段，或應有哪些配套措施等。而經言詞辯論的案件，應於辯論終結後3個月內宣示，憲法法庭最快將於今年7月下旬，對死刑釋憲案做出判決。

本案15名大法官扣除迴避審理的蔡彩貞等3人，只要評議後有7名大法官認同，37死囚就可能因死刑規定或判死定讞的判決違憲、部分違憲等，獲得再審、非常上訴的機會，因此引發社會大眾高度關注。

全案5大爭執點包括死刑除剝奪生命權外，「是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等？」、「死刑制度所追求之目的有哪些？是否皆合憲？」、「以死刑作為達成上述目的之手段，造成剝奪人民憲法上權利之效果，是否為我國憲法所許？如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段？或應有哪些配套措施？」。

最後一項則是「根據我國憲法，其適用之犯罪類型是否有應限縮之處？或僅得適用於哪些犯罪類型？」、「本件各聲請案原因案件確定終局判決所適用之各該刑法罪名，包括刑法第 226 條之 1、第 271 條第 1 項、第 332 條第 1 項、第 348 條第 1 項（中華民國 88 年 4 月 21 日施行：唯一死刑；95 年 7 月 1 日修正後：死刑或無期徒刑），是否違憲？理由為何？」

據憲法法庭規劃，死刑釋憲案於上午10時開始，由聲請人方訴訟代理人、法務部代表開場陳述；專家學者、鑑定機關與團體代表表示意見後，由聲請人先進行交互詰問，法務部再接著詢問聲請人、專家學者、鑑定機關與團體。

法務部代表郭永發表示，死刑制度在司法院釋字第194、263、476號等已數次宣告合憲，且制度為憲政秩序所肯認，鑑於目前社會法價值、時空環境沒有改變，大多民眾仍反對廢死，因此憲法法庭應維持過去死刑合憲的見解。

▲法務部代表郭永發表示，死刑制度在司法院釋字第194、263、476號等已數次宣告合憲。（圖／翻攝畫面）
▲法務部代表郭永發表示，死刑制度在司法院釋字第194、263、476號等已數次宣告合憲。（圖／翻攝畫面）
37名死囚的訴訟代理人李念祖律師則表示，目前並未證實死刑對於犯罪能增加多少嚇阻效果，法律不容許報復，也勿將死刑冒充對被害人的賠償，另外，憲法崇尚理性，更不該以殺止殺。

▲李念祖律師則表示，目前並未證實與型對於犯罪能增加多少嚇阻效果，法律不容許報復，也勿將死刑冒充對被害人的賠償。（圖／翻攝畫面）
▲李念祖律師則表示，目前並未證實與型對於犯罪能增加多少嚇阻效果，法律不容許報復，也勿將死刑冒充對被害人的賠償。（圖／翻攝畫面）
而律師李宣毅指出， 1996年他高中暑假時，一手將他養大的阿嬤在街上遇到搶劫不幸身亡，當時他滿腦子只想復仇，但進入進大學後仇恨之火因知識遭到解放，每個人都是「子宮的天使」，為何會變成罪大惡極撒旦，犯罪成因才該被追殺。

李宣毅表示，若能了解犯罪者墮落的過程，為何執著於殺掉墮落的天使，忽略了誘惑的撒旦。例如在哈利波特中，大魔王伏地魔的重返是不被允許的，因為會證實行政系統的失敗；李宣毅強調，之後他漸漸意識到，想追殺的不是當初的犯嫌，而是犯罪成因，唯有如此才能阻止悲劇再發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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