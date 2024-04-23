別搶60元便當了！賣場推30元現煮泡麵、20元水餃 免費加雞蛋跟菜
搶不到60元幸福餐盒別傷心！家樂福賣場推出全新平價服務，限定門市推出「代客料理」服務，購買不限品牌泡麵，即可加30元品嘗到現煮泡麵，且還會免費加入雞蛋和當季鮮蔬，另外民眾最愛的水餃，只要加20元也可以請專人幫忙烹飪，目前代客料理服務只限「內湖店與彰化店」試營運中，之後將再拓大至全台量販分店，未來也許全台都有機會享受到大賣場現煮服務。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福繼平價幸福餐盒大受好評，平價服務再進化，於家樂福內湖店與彰化店試營運推出「代客煮」服務，不限品牌泡麵，只要於賣場購買皆可代客烹調，每份30元，烹調皆免費附贈非籠飼雞蛋和當季鮮蔬，未來也將加入更多配料清單提供顧客多種嚐鮮搭配。
相當於至賣場購買20元以內的單包裝泡麵，只要再加30元，就能以一餐不超過50元的價格，吃到現煮泡麵並且還有免費加入的雞蛋、蔬菜。
另外，不喜歡吃泡麵的民眾，家樂福還有貼心代煮水餃服務，只要於賣場生鮮區購買指定水餃，加價20元可享有代煮水餃服務。目前家樂福代客煮服務每日下午2點推出，試營運後將再拓大至全台量販分店，提供顧客更多便利代煮服務。
此外，想要搶幸福餐盒不撲空，消費者可至官方指導推出的「幸福食材網」，點選「60元幸福餐盒通路店家總覽」，選擇想要購買的響應單位，以及縣市，就可以查詢鄰近的超商是否有販售幸福餐盒，以及各門市每日供應餐盒數量，目前全聯、家樂福、全家、7-11等共9大單位都能買到幸福餐盒。