加薩醫院驚見亂葬崗！傳埋逾300具屍體 聯合國人權官員：很震驚
在以色列軍隊撤出加薩南部城市尤甘尼斯（Khan Younis）後，當地民防官員表示在納瑟醫院（Nasser Hospital）發現亂葬崗，坑內埋了283具屍體，另外在希法醫院也有發現亂葬崗，埋了30具屍體。對此，聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，對於醫療場所遭到破壞以及亂葬崗的報導感到很震驚。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，巴勒斯坦民防官員表示，在以色列部隊撤出後，納瑟醫院與希法醫院都發現了掩埋屍體的亂葬崗，尤其納瑟醫院的亂葬崗內埋了多達283具屍首。
聯合國人權事務高級專員辦事處發言人拉維納（Ravina Shamdasani）表示，「我們認為有必要發出警告，因為很顯然有複數的屍體被發現，且其中有一些屍首的雙手遭到綑綁，這是嚴重違反人權法和國際人道主義法的跡象，有必要進一步調查」。
不過拉維納也強調，關於亂葬崗內的屍體數目是否真的有超過300具之多，目前聯合國還在設法核實。根據報導說法，這些屍體被埋在垃圾堆下面，包括婦女與老人。
蒂爾克譴責了以色列這幾天對加薩的襲擊，稱這些軍事行動殺害的多數是婦女與兒童。蒂爾克再度敦促以色列不要全面入侵拉法，以避免犯下進一步的暴行。