LINE手滑傳錯醜照「無法收回」！女嚇壞急道歉　眾人用好幾年不知

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「官方有收回很麻煩吧，要跟客人溝通，萬一收回賴帳什麼的」、「我真的要笑死了」、「原來LINE官方帳號不能收回訊息....下次一定要小心使用」、「我朋友前幾天要預約裝修的廠商，結果人家跟他要照片，他傳了四隻蛇的照片，師傅嚇壞又不能收回，就解釋說傳錯，家裡沒有蛇，真的快笑死了」！
LINE官方帳號「訊息不能收回」！別再把官方帳號當「記事本」
官方帳號由於是商業用途，LINE為了避免商業上的互動會產生糾紛，因此只要有LINE OA參與的對話，全部都應該要留下紀錄，所以如果大家常常利用官方帳號進行預約、諮詢等等，一律傳出去的訊息跟圖片都是無法收回的！
另外，也有許多人也會誤會像是肯德基或者是各種商業品牌的官方帳號是「機器人」，直接把對話框當「個人記事本」，其實也是很母湯的行為哦！因為官方帳號的管理員是能夠看到所有傳給他們的任何訊息，且因為不能收回，所以用戶只要傳錯，不管是醜照甚至更私人的資料，都會直接被看光！
不只LINE官方帳號不能收回！「2種情況」收回訊息功能也會消失
然而值得一提的是，不只有跟LINE所有官方帳號的訊息不能收回，如果LINE的版本太舊，或者是訊息傳出去「超過24小時」的話其實也是不能使用收回功能的哦！《NOWnews》記者實測找到23日凌晨3點的訊息，結果長按訊息之後發現「收回」選項真的消失，相信應該還有許多人不知道「收回功能」還是有其限制，千萬不要再把官方帳號當記事本，回覆到官方帳號的訊息也要小心別再亂傳啦！