一粒「魔性應援曲」16年前就出現！TWICE、NewJeans都曾公開致敬
中職台鋼雄鷹啦啦隊員「一粒」（趙宜莉）過去幾周，在李多慧、安芝儇、李晧禎、邊荷律等韓籍啦啦隊等人洗版之際橫空出世，短短1個月IG粉絲暴增百倍。一粒憑藉著超洗腦的「葉保弟應援曲」魔性舞步一炮而紅，吸引不少人爭相模仿。不過，有粉絲發現「葉保弟」的魔性舞步，其實早在16年前「JYP娛樂」旗下的女團Wonder Girls就在〈Tell Me〉中跳過，火紅程度就連TWICE、NewJeans，甚至「JYP娛樂」老闆朴軫永本人，都曾在節目上致敬這首歌。
記者張一笙／綜合報導
「葉保弟應援曲」洗腦的旋律，加上魔性舞步，讓不少粉絲聽一次就印象深刻，也成了不少粉絲爭相模仿的舞步。其中，葉保弟應援曲中一開始手背後方，身體隨著音樂擺動的準備動作，早在16年前「JYP娛樂」旗下的韓國知名女團Wonder Girls，就在她們的爆紅歌曲〈Tell Me〉中出現，粉絲們感到十分有趣。
Wonder Girls 2007年出道，並憑藉著〈Tell Me〉、〈Nobody〉2首歌爆紅。除了大家耳熟能詳的〈Nobody〉外，Wonder Girls還藉由〈Tell Me〉一曲獲得「國民妹妹」的稱號，在當時的聲勢可以說是如日中天。〈Tell Me〉單純旋律的反覆，讓不少粉絲們聽完之後就能馬上朗朗上口，同時也是Wonder Girls第一首在韓國各大音源榜上拿下第一名的歌曲。
由於〈Tell Me〉這首歌的火爆，就連師妹團TWICE也在2016年的舞台表演中致敬過，「怪物新人」NewJeans也曾在2022年的SBS歌謠大戰公開表演這首歌，引起不少粉絲討論。甚至，就連「JYP娛樂」的創辦人兼代表理事朴軫永，也曾在韓國綜藝節目《認識的哥哥》中，帶著娜璉與多賢在節目上跳起〈Tell Me〉，節目片段在YouTube上吸引超過2400萬人觀看，十分驚人。
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