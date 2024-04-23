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美選最強第三勢力！民調：小甘迺迪若參選「對川普威脅大於拜登」

▲民調顯示，美國總統大選獨立參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）比起民主黨，在共和黨支持者之間更具吸引力。（圖／美聯社／達志影像）
▲民調顯示，美國總統大選獨立參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）比起民主黨，在共和黨支持者之間更具吸引力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統甘迺迪的侄子小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）去年宣布以獨立身份，角逐2024年總統大選，有意成為這次大選的「第三勢力」。根據最新民調結果，美國選民普遍對這次大選意興闌珊，但小甘迺迪的正式參戰將對川普構成遠高於拜登的威脅。

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放棄民主黨人身份、選擇獨立參選競逐美國總統的小羅伯特甘迺迪出身政治名門，極力拉攏中間選民的他，對於厭倦「川拜重賽」的美國民眾以及反建制派來說，具有一定的吸引力。

根據美國全國廣播公司（NBC）最新民調結果，對於2024年總統大選「非常感興趣」的選民有64%，顯示年底大選將是2020大選舉捲土重來，而該數字則是近20年以來新低。

NBC調查發現，大多數選民對兩大總統候選人現任總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）均持負面看法，並不樂見兩人對決重演，因此以獨立候選人參選的小甘迺迪成為能左右這場選舉的關鍵第三勢力。

從民調結果來看，當小甘迺迪和其他3名獨立參選人的名字被列在選票上時，小甘迺迪的支持率有13%，明顯高於綠黨候選人史坦因（Jill Stein）的3%和魏斯特（Cornel West）的2%，而這時拜登會以39%的支持率領先於川普的37%。

不過如果選情最終是川普與拜登一對一對決，川普會以46%的支持率高過拜登的44%，報導稱調查發現若有機會選擇獨立候選人的話，相較起拜登支持者，反而是川普支持者更傾向選擇小甘迺迪，計算下來有川普支持者15%可能改為支持小甘迺迪，相較之下，只有7%拜登支持者會轉而支持小甘迺迪。

另外，共和黨支持者有40%對小甘迺迪具有好感，但只有16%民主黨支持者對其產生好感，這顯示小甘迺迪其實對於共和黨人更具吸引力。

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