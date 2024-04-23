導盲犬待捷運車廂被阿伯罵！視障女強忍淚水連嗆3句：你看不到嗎

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導盲犬在港鐵上被阿伯罵！旁人看不下去全幫腔
4月21日時，有香港網友在臉書社團「香港突發事故報料區」上傳一段22秒影片，並以旁觀者視角感嘆表示「狗狗委屈了。」只見畫面中一位視障女士，戴著黑色拉布拉多坐在捷運椅子上，車門旁一位身穿背心的阿伯卻用手指罵「搞什麼啊導盲犬（你做乜嘢導盲犬）」，疑似在質疑狗狗並非真的導盲犬，但從頭到尾狗狗都只是乖乖地趴在地上待命。
沒想到背心阿伯此話一出，立刻引發車廂內其他乘客的不滿，先是坐在視障女士旁邊的小姐出聲「牠就是導盲犬啊，寫得很清楚是導盲犬」，另一位身穿格子襯衫的男子也指著狗狗的黃色背心，要背心老伯仔細看一下。
沒想到阿伯仍不服氣，繼續質疑「如果不是導盲犬…」卻讓原本正強忍淚水的視障女士終於忍不住開口：「我眼盲看不到你，你沒眼盲吧，怎麼會看不到？」語氣中充滿委屈。阿伯聽完才面朝車門轉身，閉上嘴不再說話。
影片曝光後，隨即引爆大批香港網友的怒火，紛紛痛批「現在都2024年了，還有人不知道導盲犬可以搭車嗎」、「狗狗眼神充滿委屈，好捨不得」、「黃色背心這麼顯眼，卻有視力正常的人看不到，真是奇了」。
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