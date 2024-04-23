LINE免費貼圖19組！地震報平安用這款　免加好友「一鍵打包下載」

導盲犬待捷運車廂被阿伯罵！視障女強忍淚水連嗆3句：你看不到嗎

▲4月21日在港鐵車廂內，一位老伯質疑導盲犬身分的真實性，卻引爆全網怒火。（圖／取自香港突發事故報料區臉書）
▲4月21日在港鐵車廂內，一位老伯質疑導盲犬身分的真實性，卻引爆全網怒火。（圖／取自香港突發事故報料區臉書）

記者潘毅／綜合報導

對於視障人士來說，導盲犬就是自己的雙眼，引導他們遠離路上各種危險，長期相處下來也成為心靈慰藉。但近期在香港的地鐵上，卻又傳出對導盲犬不友善的事件，一位阿伯質疑黑色拉拉為何能在車廂內，但卻沒看到牠身上穿著超顯眼的「黃色導盲犬背心」，視障主人更強忍淚水回擊：「你看不到嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
導盲犬在港鐵上被阿伯罵！旁人看不下去全幫腔

4月21日時，有香港網友在臉書社團「香港突發事故報料區」上傳一段22秒影片，並以旁觀者視角感嘆表示「狗狗委屈了。」只見畫面中一位視障女士，戴著黑色拉布拉多坐在捷運椅子上，車門旁一位身穿背心的阿伯卻用手指罵「搞什麼啊導盲犬（你做乜嘢導盲犬）」，疑似在質疑狗狗並非真的導盲犬，但從頭到尾狗狗都只是乖乖地趴在地上待命。

▲站在車門旁的老伯，質疑狗狗不是導盲犬，讓其他乘客看不下去。（圖／取自香港突發事故報料區臉書）
▲站在車門旁的老伯，質疑狗狗不是導盲犬，讓其他乘客看不下去。（圖／取自香港突發事故報料區臉書）
沒想到背心阿伯此話一出，立刻引發車廂內其他乘客的不滿，先是坐在視障女士旁邊的小姐出聲「牠就是導盲犬啊，寫得很清楚是導盲犬」，另一位身穿格子襯衫的男子也指著狗狗的黃色背心，要背心老伯仔細看一下。

沒想到阿伯仍不服氣，繼續質疑「如果不是導盲犬…」卻讓原本正強忍淚水的視障女士終於忍不住開口：「我眼盲看不到你，你沒眼盲吧，怎麼會看不到？」語氣中充滿委屈。阿伯聽完才面朝車門轉身，閉上嘴不再說話。

影片曝光後，隨即引爆大批香港網友的怒火，紛紛痛批「現在都2024年了，還有人不知道導盲犬可以搭車嗎」、「狗狗眼神充滿委屈，好捨不得」、「黃色背心這麼顯眼，卻有視力正常的人看不到，真是奇了」。

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁  

導盲犬帶領主人搭車！找不到空位牠愧疚：對不起了　回眸照掀戰火

2歲天使貓「愛發呆、不搗蛋」！獸醫：是弱智　20題測出主子智商

台中「貓咪警長」穿上新制服！3個月大就開始值勤　日常任務曝光

哈士奇失蹤了！主人用無人機尋找　拍到牠與「3隻棕熊」變成麻吉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞