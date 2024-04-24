台日友好！矢板明夫訪日驚見1感動畫面：隨處可見台灣地震募款箱

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他指出，有很多細節讓人難忘。比如說，到日本的第二天，是週六。到山口縣美彌市的秋芳洞訪問時，竟然有4、5位美彌市的公務員，假日不休息專程跑來拉橫幅歡迎，並送給了每一位團員精緻的伴手禮。還不厭其煩地陪團員照相、解說。離開時，他們站在路旁，揮舞著日本和台灣的旗幟為大家送行。場面讓人感動。
另外，第三天，大家一起到安倍前首相的墓園致敬時，有2位安倍派的國會議員，和好幾位安倍首相的前助理負責接待大家。安倍辦公室現在已經解散，前助理大部分都已經有了新的工作。但是他們利用週日，趕到偏僻的安倍墓園前來幫忙。怕大家迷路，從墓地的幾公里外開始，就在每一個叉路口都做了路標。
矢板明夫說，安倍是歷史上任期最長的首相，遇刺過世之後，日本政府舉辦了國葬。但是安倍的墓，用的是安倍家的土地。和一般的平民百姓的墓一樣，簡單別緻。沒有軍警看守、掃墓也不需要申請。沒有花一分錢公款。這一點，和台灣的慈湖形成了鮮明的對比。當晚的宴會上，安倍夫人幾乎沒有吃飯，一直陪大家照相，散會時還站在門口，和大家握手致意，目送所有團員離開會場。
矢板明夫指出，期間出席了福岡的日台友好團體「台援隊」的歡迎酒會。有60多名隊員參加。宴會中，看到很多人拿錢交給一位成員。開始以為是在收集餐費，但看到每個人的金額都不一樣，一打聽，才知道他們是在為花蓮地震捐款。
他也說，這一次，入住的旅館、買東西的超商、吃飯的餐廳、辦活動的公共設施，都看到了為台灣地震捐款的募款箱。很多團員都十分感動。團員們經過這一次的訪問團活動，親身體驗、感受到了台灣和日本之間深厚的情誼。「和一般來日本旅遊不一樣」，團員們開心之餘，都問他什麼時候再揪團。敬請期待。