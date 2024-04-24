全員是頂流！泰版《步步驚心》將開拍 《流星花園》兩大咖參演
泰國GMMTV宣佈將翻拍《步步驚心》，選角陣容於23日曝光，竟然全員是泰國頂流級明星外，女主角是曾主演泰版《流星花園》的Tu；第一男主角則是以BL劇《只因我們天生一對》爆紅的Win，強大的卡司讓粉絲們相當興奮。
國際中心賴正琳／綜合報導
知名影視公司GMMTV在23日的招商會上公布14部年度新作消息，其中壓軸的便是泰版《步步驚心》——《Scarlet Heart Thailand》，雖然尚未透露改版的故事內容，但從劇照來看，每位演員都穿上泰國傳統服飾，演員接受採訪時也透露劇本會配合泰國歷史進行改編，讓觀眾們一邊看劇、一邊認識泰國的歷史風情。
除了男女主角之外，第二男主角則是曾主演《特長生》和《Bad Buddy》的Nanon。其他配角演員包括《只為你一人》Phuwin、《危險羅曼史》Perth、《Only Friends》Force、《Cherry Magic》Tay、《我的會長男友》Fourth，也全都是GMMTV旗下男主角級的高人氣演員。
另外，這部戲也是GMMTV有史以來投資最多的項目，甚至超越泰版《流星花園》。由於《步步驚心》翻拍成韓版《月之戀人》後也大獲成功，讓觀眾都相當期待泰國版本，直呼：「感覺會成為年度大作！」