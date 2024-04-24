小嫻不孕被問「為何不收養」 她無奈：公婆怎會要沒血緣的孩子？
小嫻（黃瑜嫻）14歲發現自己月經沒有來，檢查後被證實天生沒有子宮，右側卵巢也因為有良性畸胎瘤而切除，終身無法生育，她月初赴立法院參加「《人工生殖法》條文修正草案公聽會」，昨（23）日為自己及不孕女性發聲，「收養小孩，你以為那麼簡單嗎？光是沒有血緣公公婆婆怎麼會同意？」
記者楊穎軒／綜合報導
今年44歲的小嫻在粉專發文，透露多年來收到很多不孕者的私訊，向她訴苦總承受「外面女生那麼多，為什麼偏偏選一個不能生的」、「妳如果沒有為我們家生個兒子，我將來怎麼去面對列祖列宗」等外人言語壓力，感到很委屈，小嫻相當心疼，「是什麼文化體制把生育變成這麼有壓力？每一個小生命誕生的背後，有多少人在吃苦，暗自流淚？」
日前，小嫻受民眾黨立委陳昭姿邀請，參加《人工生殖法》修正草案公聽會，提及很多人會問不孕者：「不能自己生，為什麼不去收養？」她無奈感嘆：「收養小孩，你以為那麼簡單嗎？光是沒有血緣公公婆婆怎麼會同意？有時候不見得是不孕夫妻沒有愛心，大部分長輩對於血脈傳承還是有根深蒂固的執著。」
小嫻表示，除了多數長輩的傳統觀念，還有孤兒、棄嬰的社會問題都交給不孕者來承擔，邏輯根本不通，「收養歸收養，生育歸生育，每個人都可以有各種選擇，不是不收養的人就沒有愛心」，認為反倒要思考為什麼有些人生下孩子自己不負責，而造成社會問題。
網友留言：「這種道德觀念綁架真的很悲哀！沒有孩子就不能過好生活嗎？對吧」、「每個人的看法不同，壓力除了自己給的，大多來自別人的壓力，只要自己有努力過...真的沒那麼簡單...還是要為自己而活」、「女人不用為了生而生，多愛自己一點，也愛別人，這樣就足夠」、「代理孕母提供另外一種生育的方法，如果有完善的法律規範，那是一個不錯的選擇！」
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