王彩樺是「台灣諧音始祖」！12年前神講解爆紅　觀眾挖出影片服她

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該遊戲的玩法為兩個隊友組成一隊，而一個人負責講英文講解謎底給隊友猜，全程都只能講英文來解釋詞語或者是利用拆字來講解，隊友答對一題則得一分。而瘋傳的影片中，王彩樺配對的隊友是小鐘哥，當時候出題目有一題「富士山」，王彩樺利用奇妙的講解讓小鐘猜對答案，讓全場來賓都笑翻了！
王彩樺被封「台灣諧音始祖」！連英文都能變成諧音太強
在王彩樺與小鐘答題的過程當中，有一題為「富士山」，正常應該會提到日本、景點等等英文詞彙，不過王彩樺想了想之後卻說「one cut forty-four is how much？」小鐘哥一開始聽不懂，後來慢慢地翻譯成中文「1減掉44等於-43」，結果因為「-43」跟題目的「富士山」念起來音非常近，小鐘哥因而答對，相當荒謬。
除此之外，王彩樺還有搭配楊丞琳也在同單元猜題過，當時候題目是「一代不如一代」，王彩樺想了想之後表示「rainbow」楊丞琳立刻說「紅橙黃綠藍靛紫」，王彩樺則說「five color」讓楊丞琳得出「藍！blue」王彩樺也頻頻點頭，接著王彩樺又說「Hurt Japanese」，楊丞琳隨後Get到表示「痛！日文！一代」，隨後推理出答案為「一代blue一代」，讓全場又再次笑翻。
影片最近在社群上被大量轉載，許多網友看完之後紛紛回應「好愛彩樺姐的諧音喔！根本是台灣諧音始祖」、「去查了之後發現這至少12年以前了，彩樺姐真的是諧音鼻祖」、「原來10幾年前彩樺姐就在用諧音了，真的笑死我」、「楊丞琳跟小鐘哥可以猜對才扯吧，太好笑」、「真的很好笑！太有趣了」、「諧音始祖只服彩樺姐，太好笑了」。