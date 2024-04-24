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王彩樺是「台灣諧音始祖」！12年前神講解爆紅　觀眾挖出影片服她

▲有國民岳母之稱的王彩樺過去上節目的片段被翻出，最近在社群大爆紅。（圖/NOWnews攝影中心）
▲有國民岳母之稱的王彩樺過去上節目的片段被翻出，最近在社群大爆紅。（圖/NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

相信有不少人之都知道台灣人真的非常愛用諧音，不過是餐廳、手搖飲甚至是健身房的名字，都能利用諧音來取名，像是知名連鎖飲料店「可不可（渴不渴）」、「鶴茶樓（喝茶嘍）」都是諧音。然而，近日就有網友挖出國民岳母、資深藝人王彩樺數年前上節目玩遊戲的片段，直呼她根本就是「台灣諧音始祖」，因其超爆笑的利用英文轉換成諧音，最近在社群爆紅，又引起熱烈討論。

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最近不論是在Threads還是IG上面，都有不少人分享王彩樺數年前上節目的片段，並且笑稱：「彩樺姐絕對是台灣諧音的始祖啦！連英文都可以諧音太好笑了」只見片段中，王彩樺登上的是知名綜藝《天才衝衝衝》的遊戲節目，參加的該集有一單元為「瞎拼ABC」。

▲王彩樺主持新實境節目《我們這一攤》。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.04）
▲王彩樺過去上綜藝節目玩遊戲的片段最近被挖出，因為太過爆笑，被封為是「台灣諧音始祖」。（圖／記者葉政勳攝）
該遊戲的玩法為兩個隊友組成一隊，而一個人負責講英文講解謎底給隊友猜，全程都只能講英文來解釋詞語或者是利用拆字來講解，隊友答對一題則得一分。而瘋傳的影片中，王彩樺配對的隊友是小鐘哥，當時候出題目有一題「富士山」，王彩樺利用奇妙的講解讓小鐘猜對答案，讓全場來賓都笑翻了！

王彩樺被封「台灣諧音始祖」！連英文都能變成諧音太強

在王彩樺與小鐘答題的過程當中，有一題為「富士山」，正常應該會提到日本、景點等等英文詞彙，不過王彩樺想了想之後卻說「one cut forty-four is how much？」小鐘哥一開始聽不懂，後來慢慢地翻譯成中文「1減掉44等於-43」，結果因為「-43」跟題目的「富士山」念起來音非常近，小鐘哥因而答對，相當荒謬。

▲王彩樺數年前上綜藝節目時，以英文轉換諧音片段被挖出，配合小鐘的聯想力答對題目，被網友封為是「台灣諧音始祖」。（圖/YT@華視頻道）
▲王彩樺數年前上綜藝節目時，以英文轉換諧音片段被挖出，配合小鐘的聯想力答對題目，被網友封為是「台灣諧音始祖」。（圖/YT@華視頻道）
除此之外，王彩樺還有搭配楊丞琳也在同單元猜題過，當時候題目是「一代不如一代」，王彩樺想了想之後表示「rainbow」楊丞琳立刻說「紅橙黃綠藍靛紫」，王彩樺則說「five color」讓楊丞琳得出「藍！blue」王彩樺也頻頻點頭，接著王彩樺又說「Hurt Japanese」，楊丞琳隨後Get到表示「痛！日文！一代」，隨後推理出答案為「一代blue一代」，讓全場又再次笑翻。

影片最近在社群上被大量轉載，許多網友看完之後紛紛回應「好愛彩樺姐的諧音喔！根本是台灣諧音始祖」、「去查了之後發現這至少12年以前了，彩樺姐真的是諧音鼻祖」、「原來10幾年前彩樺姐就在用諧音了，真的笑死我」、「楊丞琳跟小鐘哥可以猜對才扯吧，太好笑」、「真的很好笑！太有趣了」、「諧音始祖只服彩樺姐，太好笑了」。


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