Touch Taiwan聚焦智慧座艙、Micro LED、AI商機　台廠秀硬實力

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另外，由經濟部產業發展署打造智慧顯示生活館，聚焦智慧育樂、智慧醫療、智慧零售、智慧移動等四大智慧顯示領域，並邀請前一屆「SDIA Award 前瞻顯示大賞」9家得獎廠商，包括友達、群創、元太、元豐新科技、隆達、方略電子、幻景啟動、啟耀光電及睿生光電，展出13件智慧顯示前瞻技術、產品及解決方案，透過情境式的展示，呈現透過智慧顯示串聯之生活圈。
由TDUA台灣顯示器產業聯合總會所打造Micro LED菁英陣隊，從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，推動整體產業鏈在台量產投資，使台灣成為全球Micro LED產業重要基地，在技術整合和商品化上具有領先地位，能提供最完整的解決方案，因此台灣廠商仍持續積極布局、著眼未來。今年「Micro LED」主題專區將有富采集團、錼創、漢民、東捷、錸寶、台灣信越、晶彩、惠特、雷傑、Toray Engineering、先進太平洋、斯託克、梭特、Coherent、達興材等海內外廠商大秀Micro LED量產商機，相信今年展會上將可以看到廠商在Micro LED上綻放光芒。
AI及5G熱潮來襲，今年同期舉辦的「智慧製造展」上聚焦在AI與數位轉型，其中也將探討5G通訊技術成熟，如何使AI達成跨域產業新應用，在今年展會中將提供各場域之完整解決方案。「智慧製造展」今年邀請到包括台灣三菱電機自動化、台達、皮托、台灣三豐、東佑達、放伴智能、高明鐵、鼎華智能及帆軟等企業展示從AI、5G、數位轉型、系統整合、智慧工廠、企業戰情室、AGV/AMR到零信任資安等項目，現場提供蓋智慧製造及智慧工廠等多元領域應用及解決方案，同期搭配智慧製造系列論壇「5G應用趨勢論壇」、「高科技智慧製造設備資安實務論壇」及「AI與數位轉型趨勢國際論壇」，並邀請到微軟Microsoft、Solomon 、ASRG、AWS、SIEMENS等重量級廠商前來分享解決方案與客戶導入應用，預計將為展覽增添許多話題。
台灣半導體與封裝產業積極展開全球佈局，台灣在全球半導體供應鏈中具備領先的地位，並結合到AI智慧系統、先進封裝、化合物半導體、動力電池以及電子設備等相關應用，有鑒於此，今年舉辦首屆「電子生產製造設備展」匯聚半導體產業鏈的各路精英，包括蔚華、優貝克、海德漢、辛耘、閎康、宜特、帆宣、志聖、均豪、均華、亞智、易發、中國砂輪、由田新技、大銀微系統、群翊及直得科技等。
展示範圍涵蓋了半導體封裝與組裝設備、半導體智動化解決方案、化合物半導體材料及設備、Micro LED生產製造設備、電子生產製造設備、電子設備關鍵模組及零組件、動力及儲能電池生產製造設備等多個項目，將所有設備廠商及相關供應鏈匯聚交流，提升台灣電子設備產業全球化的競爭力，打造完整供應鏈。