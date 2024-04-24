別管60元便當了！全聯「買1水果」送保鮮盒　優惠瘋傳：錯過等1年

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內行婆媽爆出「隱藏優惠」！全聯買「寶石紅奇異果」送保鮮盒
然而在一片討論串以及貼文中，就有婆媽提到「上次跟大家介紹這個水果後，後來我自己都買不到，昨天看到店員補貨的時候，看到特價99元就買了3盒，不過不知道大家知不知道一個隱藏優惠，盒子旁邊有QR code掃進去填表單登入發票可以有贈品喔！我昨天一口氣填完了，期待收到贈品！」
《NOWnews》記者實際掃了盒子外包裝的QR code之後，真的跳出Google的表單，上頭標題寫著「Zespri 寶石紅奇異果消費者意見回饋」，官方表示：「誠摯邀請您將寶石紅奇異果食用的產品體驗回饋給我們，讓我們能持續致力於提供消費者更佳的服務，我們將提供雙格附蓋儲物盒1個作為贈品」。
記者實際填寫發現，必須要輸入您購買的通路並且要「上傳購買發票證明」，因此有人想要投機取巧直接掃描包裝條碼亂填的人，是不可能被審核通過的哦！如果是在5月15日以前填寫並登錄發票，符合資格者將會在5月31日安排獎項寄送；而如果是6月30日以前填寫並登錄發票，贈品則是7月15日以前安排寄送，資格不符合者則不另行通知。
「寶石紅奇異果」贏養成分超高！台灣這些通路都買得到
來自紐西蘭的奇異果，每年4月至10月是盛產季節，一年一度的稀有品種「寶石紅奇異果」今年4月初來台開賣，全台限量5萬箱，預計販售時間為兩個月。「寶石紅奇異果」的果心為紅色，吃起來清甜不會酸澀，除了同樣富含膳食纖維、奇異酵素、維他命C之外，還富含天然抗氧化劑「花青素」，雖然價格相較綠色、黃色奇異果高，但這幾週開賣還是征服不少台灣民眾味蕾。
而目前「寶石紅奇異果」除了在全聯有販售之外，在大潤發、家樂福部分門市、好市多、愛買、Mia C’bon等都有販售，Zespri公司也有在臉書粉專上公布「家樂福」量販店跟超市有販售的門市名單，想要嚐鮮的民眾不要錯過最後一個月的機會，如果提前販售完畢的話，就要再等一年囉！