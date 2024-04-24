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別管60元便當了！全聯「買1水果」送保鮮盒　優惠瘋傳：錯過等1年

▲全聯最近開賣「寶石紅奇異果」深受歡迎，不少婆媽都買來品嚐分享口感，沒想到卻釣出隱藏福利。（圖/全聯提供）
▲全聯最近開賣「寶石紅奇異果」深受歡迎，不少婆媽都買來品嚐分享口感，沒想到卻釣出隱藏福利。（圖/全聯提供）

記者張嘉哲/綜合報導

先別管60元便當了！全聯福利中心因為經常推出許多新品，或者是期間限定的產品，因此婆媽常常會在臉書社團上討論分享。然而近日就有不少人分享去全聯購買「寶石紅奇異果」，並且開箱分享口感，沒想到卻釣出內行婆媽表示，包裝旁邊的QR Code掃描可以填表單登入發票拿贈品喔！是一個有蓋子的保鮮盒，立刻引爆迴響，不少婆媽驚呆表示：「明天馬上在衝去買！」

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近日有不少人跑去全聯購買一款稀有的水果「寶石紅奇異果」，因為這是期間限定的商品，加上許多人都沒有看過該水果，吸引不少婆媽購買嚐鮮，售價一般是4顆109元，特價的話則是99元，隨後在全聯社團分享口感「還蠻好吃的！但就是比個貴一點」、「這款要記得放軟一點再吃喔，買回家直接吃很酸哈哈哈哈」、「這款不錯吃，已經買了兩盒了」、「怎麼很多人說酸，覺得還不錯」。

▲一年一度期間限定的「寶石紅奇異果」4月初來台開賣，全聯也擺上架，4顆賣109元，遇到特價則是99元，最近頗受婆媽歡迎。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲一年一度期間限定的「寶石紅奇異果」4月初來台開賣，全聯也擺上架，4顆賣109元，遇到特價則是99元，最近頗受婆媽歡迎。（圖/我愛全聯好物老實說）
內行婆媽爆出「隱藏優惠」！全聯買「寶石紅奇異果」送保鮮盒

然而在一片討論串以及貼文中，就有婆媽提到「上次跟大家介紹這個水果後，後來我自己都買不到，昨天看到店員補貨的時候，看到特價99元就買了3盒，不過不知道大家知不知道一個隱藏優惠，盒子旁邊有QR code掃進去填表單登入發票可以有贈品喔！我昨天一口氣填完了，期待收到贈品！」

▲網友到全聯購買稀有水果「寶石紅奇異果」，發現包裝上的條碼掃描後，可以填表單拿贈品。（圖/我愛全聯老實說）
▲網友到全聯購買稀有水果「寶石紅奇異果」，發現包裝上的條碼掃描後，可以填表單拿贈品。（圖/我愛全聯老實說）
《NOWnews》記者實際掃了盒子外包裝的QR code之後，真的跳出Google的表單，上頭標題寫著「Zespri 寶石紅奇異果消費者意見回饋」，官方表示：「誠摯邀請您將寶石紅奇異果食用的產品體驗回饋給我們，讓我們能持續致力於提供消費者更佳的服務，我們將提供雙格附蓋儲物盒1個作為贈品」。

記者實際填寫發現，必須要輸入您購買的通路並且要「上傳購買發票證明」，因此有人想要投機取巧直接掃描包裝條碼亂填的人，是不可能被審核通過的哦！如果是在5月15日以前填寫並登錄發票，符合資格者將會在5月31日安排獎項寄送；而如果是6月30日以前填寫並登錄發票，贈品則是7月15日以前安排寄送，資格不符合者則不另行通知。

▲內行人發現購買「寶石紅奇異果」的話，可以掃描包裝旁邊的條碼，填寫表單後就可以得到一個保鮮盒贈品。（圖/官網表單）
▲內行人發現購買「寶石紅奇異果」的話，可以掃描包裝旁邊的條碼，填寫表單後就可以得到一個保鮮盒贈品。（圖/Zespri官方Google表單）
「寶石紅奇異果」贏養成分超高！台灣這些通路都買得到

來自紐西蘭的奇異果，每年4月至10月是盛產季節，一年一度的稀有品種「寶石紅奇異果」今年4月初來台開賣，全台限量5萬箱，預計販售時間為兩個月。「寶石紅奇異果」的果心為紅色，吃起來清甜不會酸澀，除了同樣富含膳食纖維、奇異酵素、維他命C之外，還富含天然抗氧化劑「花青素」，雖然價格相較綠色、黃色奇異果高，但這幾週開賣還是征服不少台灣民眾味蕾。

而目前「寶石紅奇異果」除了在全聯有販售之外，在大潤發、家樂福部分門市、好市多、愛買、Mia C’bon等都有販售，Zespri公司也有在臉書粉專上公布「家樂福」量販店跟超市有販售的門市名單，想要嚐鮮的民眾不要錯過最後一個月的機會，如果提前販售完畢的話，就要再等一年囉！


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