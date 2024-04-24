4月ETF零股交易人氣王！台股高息ETF包辦前5名、這檔績效最好
台股高股息ETF受到許多投資人追捧，觀察4月以來投信ETF零股交易情況，最具人氣的前5名ETF都是台股高股息ETF，包含群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣價值高息(00940)、元大高股息(0056)等。其中，00919最受小資族青睞，零股交易日均量184萬股最具人氣，今（2024）年來含息報酬率達9%居冠。
記者魏妤庭／台北報導
根據統計，4月以來投信ETF零股成交日均量排名前5名，依序是00919、00878、00929、00940、0056，其中00919日均量有185萬股，今年來含息報酬有9.45%。00878、00929、00940分別是166萬股、161萬股、160萬股，0056則有140萬股。
市場法人表示，台股近期受到國際局勢影響，表現震盪，台股高息ETF波動度相對個股及大盤來得低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。00919股價雖受大盤高檔震盪影響股價下降，但存股族及逢低買進加碼進場踴躍，因為可以用更低成本加速累積張數。
市場法人認為，非經濟面因素造成下跌，往往伴隨V型反轉，後續可以密切觀察買進加碼時點。台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔，建議可以採取逢低買進策略。